Рой Кин может возглавить "Солфорд"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин может возобновить свою тренерскую карьеру с помощью своих товарищей по "Классу 92", владеющих "Солфордом".
Накануне "Солфорд Сити" уволил Грэма Александера и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера Пола Скоулза, который одновременно является совладельцем клуба из Лиги Два.
Помимо Скоулза, доли в "Солфорде" имеют другие бывшие игроки "Юнайтед": Гари и Фил Невиллы, Райан Гиггз, Ники Батт и Дэвид Бекхэм.
Фаворитом на роль постоянного наставника "Солфорда" букмекеры считают экс-тренера резервной команды "Юнайтед" Уоррена Джойса, который ассистировал Александеру и будет ассистировать Скоулзу.
Однако Daily Mirror стало известно, что на вакантную позицию претендует и Кин, который ранее тренировал "Сандерленд" и "Ипсвич", а с 2013 по 2018 год ассистировал Мартину О'Нилу в сборной Ирландии.
Также Рою довелось быть ассистентом главного тренера в "Астон Вилле" и "Ноттингем Форест". А в данный момент 49-летний ирландец трудится экспертом Sky Sports.
13.10.2020 06:00
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интересно как трансферы проходят на таких уровнях лиг
за пинту пива?
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