Де Брюйне рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне досрочно вернулся из сборной Бельгии и теперь рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайший уикенд.

Де Брюйне проявил себя настоящим дирижером атак бельгийцев в матче Лиги Наций против сборной Англии в минувшее воскресенье, однако во втором тайме Кевин был вынужден покинуть поле "Уэмбли".



В ближайшую среду бельгийцы сыграют на выезде с Исландией в рамках Лиги Наций, но Де Брюйне этот матч пропустит. Кевин был отправлен домой, где им теперь займутся медики "Сити".



"Я бы не сказал, что это такая уж травма... Просто Кевин что-то почувствовал. Пока слишком рано говорить, в чем дело, но он не чувствовал себя на 100 процентов в порядке. Это больше мера предосторожности", — цитирует главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса Sky Sports.



Досрочное возвращение Игрока Года по версии PFA определенно встревожит наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы, чья команда в субботу принимает на своем поле "Арсенал" в рамках Премьер-Лиги, а спустя четыре дня стартует в Лиге Чемпионов битвой с "Порту".



Добавим, в лазарете "Сити" и так находятся Александр Зинченко, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус и Серхио Агуэро.