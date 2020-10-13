Тиаго и Мане вернулись к тренировкам с "Ливерпулем"

Полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с "Ливерпулем", оправившись после коронавирусной инфекции.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у обоих игроков незадолго до международного перерыва. И если болезнь Тиаго протекала бессимптомно, то Садио демонстрировал незначительные симптомы.



Проведя по 10 дней в самоизоляции и дважды сдав тесты с отрицательным результатом на коронавирус, как предписано протоколом безопасности, в понедельник испанец и сенегалец были допущены до тренировок в Мелвуде, сообщает Daily Mirror.



Таким образом, Алькантара и Мане имеют прекрасные шансы сыграть против "Эвертона" в субботу — у них даже есть некоторое преимущество над своими одноклубниками, поскольку из-за болезни они не ездили в сборные.



А вот полузащитник Наби Кейта, который заразился коронавирусом в сборной Гвинеи, мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" будет вынужден пропустить.