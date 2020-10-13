Тиаго и Мане вернулись к тренировкам с "Ливерпулем"

Тиаго Алькантара и Садио Мане Полузащитник Тиаго Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с "Ливерпулем", оправившись после коронавирусной инфекции.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у обоих игроков незадолго до международного перерыва. И если болезнь Тиаго протекала бессимптомно, то Садио демонстрировал незначительные симптомы.

Проведя по 10 дней в самоизоляции и дважды сдав тесты с отрицательным результатом на коронавирус, как предписано протоколом безопасности, в понедельник испанец и сенегалец были допущены до тренировок в Мелвуде, сообщает Daily Mirror.

Таким образом, Алькантара и Мане имеют прекрасные шансы сыграть против "Эвертона" в субботу — у них даже есть некоторое преимущество над своими одноклубниками, поскольку из-за болезни они не ездили в сборные.

А вот полузащитник Наби Кейта, который заразился коронавирусом в сборной Гвинеи, мерсисайдское дерби на "Гудисон Парк" будет вынужден пропустить.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 239

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kler 13.10.2020 01:15 # kler
    кек
    эвертон 4 - 0 ливерпуль

    (ответить)

  2. gameboy 13.10.2020 00:24 # gameboy
    Победа первой команды Ливерпуля. Эти два днаря после болезни будут нулевыми.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: