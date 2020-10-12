"Вест Хэм" арендовал Крейга Доусона

"Вест Хэм" укрепил центр обороны, арендовав Крейга Доусона у "Уотфорда" до конца сезона.

"Молотобойцы" были вынуждены обратиться к варианту с 30-летним Доусоном после того, как до дедлайна 5 октября не договорились о покупке Джеймса Тарковски из "Бернли" и об аренде Фикайо Томори из "Челси".



Арендное соглашение по Доусону, который сыграл 29 матчей за "Уотфорд" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, предусматривает опцию выкупа. Крейг перестал проходить в стартовый состав "шершней" при новом тренере Владимире Ивиче, поэтому сделка далась "Вест Хэму" относительно легко.



В "Уотфорде" Доусон провел всего один полный сезон, до этого на протяжении девяти лет выступая за "Вест Бромвич".



Также "Вест Хэм" продолжает переговоры по вингеру "Брентфорда" Саиду Бенрахме и нападающему "Борнмута" Джошуа Кингу, которые могут обойтись лондонскому клубу в 30 и 18 миллионов фунтов, соответственно.