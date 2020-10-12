"Юнайтед" договаривался по Диалло почти год

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси рассказал, что у "Манчестер Юнайтед" ушел почти целый год на согласование трансфера 18-летнего Амада Диалло.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" оформил приобретение Диалло за 37.2 млн. фунтов, включая бонусы, позволив ивуарийскому вингеру задержаться в Италии до января на правах аренды.



Кто-то посчитал эту покупку панической, однако в реальности так просто совпало, что "красные дьяволы" завершили переговоры перед самым дедлайном.



"Переговоры с "Манчестер Юнайтед" длились почти год. Прописанные нами детали и сценарии — это безумие. Встреча за встречей мы познавали невообразимые вещи".



"Это ведет к росту клуба и обогащает работу каждого человека — от генерального директора до всего персонала".



"Спустя несколько дней после матча Юношеской Лиги УЕФА против "Манчестер Сити" на нас вышел другой клуб из Манчестера".



"Они следили за ним (Диалло), и мы начали реальные переговоры. Мы дважды ездили в Англию. Текст окончательного соглашения — это контрактный шедевр".



"В этом процессе участвовали профессионалы высокого уровня. Мы многому научились в плане ведения переговоров. И прежде всего мы обязаны нашему исполнительному директору за окончательные цифры. Это была операция, от которой мы не могли отказаться".



"Если парень будет успешен, нас ждет признание в течение долгого времени. Если ему не повезет, мы подстраховали себя", — цитирует Перкасси Manchester Evening News.