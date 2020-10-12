"Мидлсбро" повторно арендовал Робертса у "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Патрик Робертс вернулся в "Мидлсбро" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2020/21.

Робертс провел на "Риверсайде" вторую половину прошлого сезона и, несмотря на проблемы со здоровьем, забил один гол и отдал три результативные передачи в 11 матчах, что позволило "Боро" сохранить прописку в Чемпионшипе.



Особенно хорошо Патрик смотрелся после назначения Нила Уорнока главным тренером "Мидлсбро", и теперь 23-летний англичанин возвращается к "речникам".



Это будет очередная командировка для Робертса, который ранее направлялся за практикой в "Селтик", "Жирону" и "Норвич". За "Сити" Патрик сыграл только три матча после перехода из "Фулхэма" в 2015 году.