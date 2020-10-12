Мартинелли близок к началу тренировок с мячом

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли рассказал о процессе своего восстановления после травмы колена.

Блестящий дебютный сезон Марителли в английском футболе был оборван в марте, когда 19-летний бразилец, успевший забить 10 голов в 26 матчах, повредил свое левое колена на тренировке.



Мартинелли перенес операцию, и изначально доктора прогнозировали ему возвращение только в 2021 году, однако Габриэль стремительно идет на поправку и скоро приступит к работе с мячом.



"Я чувствую себя очень хорошо, я набираю уверенность в себе, и мое колено чувствует себя все лучше. После такого рода травмы ты слегка побаиваешься снова нагружать свое колено, но в последние две недели я неплохо справляюсь и вскоре смогу начать тренировки с мячом".



"Думаю, у нас превосходный состав, а благодаря опережающему мышлению Микеля (Артеты) и победному характеру мы сможем продолжить свое развитие".



"Мы хорошо играем и хорошо тренируемся, каждый хочет побеждать, и мы выкладываемся без остатка. Этот сезон выглядит очень многообещающим. Мы выиграли трофеи в прошлом сезоне, и я уверен, мы сможем сделать это и в нынешнем сезоне, а также попадем в Лигу Чемпионов", — сообщил Мартинелли официальному веб-сайту "Арсенала".