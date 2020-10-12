Рэднапп рассказал, что помешало переходу Азара в "Тоттенхэм"

Харри Кейн и Эден Азар Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп рассказал, что "шпоры" были близки к приобретению Эдена Азара в 2012 году, но этому трансферу помешало одно обстоятельство.

Азар провел семь успешных сезонов в "Челси", прежде чем летом 2019 уйти в "Реал". В этот период Эден по праву считался одним из лучших игроков Премьер-Лиги, если не лучшим.

Однако свою английскую карьеру Азар мог связать с другим лондонским клубом. Рэднапп уверен, что бельгийский плеймейкер перешел бы к нему в "Тоттенхэм", если бы не знаменитая победа "Челси" в Лиге Чемпионов — завоевав трофей, "синие" забрали и путевку "шпор" в элитный европейский турнир на будущий год.

"Я упустил Эдена Азара — он хотел перейти в "Тоттенхэм", но сказал, что перейдет, только если мы попадем в Лигу Чемпионов".

"Мы финишировали четвертыми в том году, "Челси" финишировал шестым, но они выиграли Лигу Чемпионов, и в результате мы туда не попали, а он перешел в "Челси", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.


Метки Азар, Рэднапп, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 19:00

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  1. hunter1 12.10.2020 19:54 # hunter1
    П**здежь и провокация, помню как вчера, он выбирал между сити и мю, но Челси быстро сориентировался

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  2. yamateh 12.10.2020 19:28 # yamateh
    И хорошо что получилось так как получилось, а то со шпорами вряд ли выиграл АПЛ.

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  3. chelsea-69 12.10.2020 19:18 # chelsea-69
    Просто Лемпс и Петя слетали во Францию, пездит старый

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