Рэднапп рассказал, что помешало переходу Азара в "Тоттенхэм"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп рассказал, что "шпоры" были близки к приобретению Эдена Азара в 2012 году, но этому трансферу помешало одно обстоятельство.
Азар провел семь успешных сезонов в "Челси", прежде чем летом 2019 уйти в "Реал". В этот период Эден по праву считался одним из лучших игроков Премьер-Лиги, если не лучшим.
Однако свою английскую карьеру Азар мог связать с другим лондонским клубом. Рэднапп уверен, что бельгийский плеймейкер перешел бы к нему в "Тоттенхэм", если бы не знаменитая победа "Челси" в Лиге Чемпионов — завоевав трофей, "синие" забрали и путевку "шпор" в элитный европейский турнир на будущий год.
"Я упустил Эдена Азара — он хотел перейти в "Тоттенхэм", но сказал, что перейдет, только если мы попадем в Лигу Чемпионов".
"Мы финишировали четвертыми в том году, "Челси" финишировал шестым, но они выиграли Лигу Чемпионов, и в результате мы туда не попали, а он перешел в "Челси", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.
12.10.2020 19:00
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П**здежь и провокация, помню как вчера, он выбирал между сити и мю, но Челси быстро сориентировался
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И хорошо что получилось так как получилось, а то со шпорами вряд ли выиграл АПЛ.
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Просто Лемпс и Петя слетали во Францию, пездит старый
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