Тебас собирается отобрать у Премьер-Лиги звание самой богатой лиги в мире

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как его организация собирается отобрать у Премьер-Лиги звание самой богатой лиги в мире.

Несмотря на глобальный экономический кризис и отсутствие предпосылок на скорейшее возвращение зрителей на трибуны, клубы Премьер-Лиги основательно потратились в это трансферное окно.



Это стало возможно благодаря запасу прочности, который имеют клубы Премьер-Лиги за счет огромных доходов от телевидения. Однако Тебас надеется нарушить гегемонию английского футбола на зарубежных рынках.



"Мы расширились даже до Монголии и Гренландии. Это символично, хотя в экономическом плане заработки там минимальны. С недавних пор, с июня, Ла Лигу показывают везде в мире".



"Наша следующая цель — превзойти Премьер-Лигу. Мы открыли офисы Ла Лиги по всему миру, сотни людей работают на нас. Всегда важно иметь представительство в самых популярных и богатых странах для продвижения и расширения, а также для поиска местных спонсоров, которые помогут нам расти в экономическом плане".



"За несколько лет мы кратно увеличили стоимость Ла Лиги. Наши телевизионные доходы на внутреннем рынке составляли 236 миллионов евро, когда я заступил на свою должность в 2013 году. Теперь это почти 800 миллионов евро. Доходы от продажи прав за рубеж выросли с 550 миллионов евро до 1.2 млрд. евро".



"У нас (в Испании) 40 миллионов населения. У нас нет такого количества людей, как в Великобритании, где почти 70 миллионов. Это сказывается на доходах от телевидения на внутреннем рынке. Кроме того, нам все еще нужно поработать на зарубежных рынках вроде Азии, где мы растем, но все еще значительно отстаем от Премьер-Лиги", — сообщил Тебас Gazzetta dello Sport.