Отец Партея рассказал об интересе "Ювентуса" и "Челси" к Томасу
Отец полузащитника Томаса Партея рассказал, что "Ювентус" и "Челси" интересовались его сыном, прежде чем тот перешел в "Арсенал".
В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выплатил 45 миллионов фунтов отступных по контракту Партея с "Атлетико".
Томас с самого начала был целью номер один для "канониров", однако 27-летнего ганца хотели и другие большие клубы.
"Мы не испытывали никакой тревоги, потому что мы верили, что за Томасом придет команда побольше".
"Мы были в курсе интереса некоторых из них: "Ювентуса", "Челси" и так далее. Благодаря этому мы знали, что Бог с нами. С той минуты мы стали танцевать под песню "Party after Party".
"Его переход в "Арсенал" — это пока что это главное событие в моей жизни. Томас был научен пробиваться наверх, и я знаю, что он многого достигнет. Это только начало", — сообщил Джейкоб Партей My Joy Online.
12.10.2020 17:00
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Вместо топ карьеры и трофеев выбрал середняк из которого можно изи доить бабки
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ювентус не один талант в землю закопал
в челси не факт что постоянная основа была бы ему
а в арсенале основа железная, если не будет озилить или пепе включать
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