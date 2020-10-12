Отец Партея рассказал об интересе "Ювентуса" и "Челси" к Томасу

Отец полузащитника Томаса Партея рассказал, что "Ювентус" и "Челси" интересовались его сыном, прежде чем тот перешел в "Арсенал".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выплатил 45 миллионов фунтов отступных по контракту Партея с "Атлетико".



Томас с самого начала был целью номер один для "канониров", однако 27-летнего ганца хотели и другие большие клубы.



"Мы не испытывали никакой тревоги, потому что мы верили, что за Томасом придет команда побольше".



"Мы были в курсе интереса некоторых из них: "Ювентуса", "Челси" и так далее. Благодаря этому мы знали, что Бог с нами. С той минуты мы стали танцевать под песню "Party after Party".



"Его переход в "Арсенал" — это пока что это главное событие в моей жизни. Томас был научен пробиваться наверх, и я знаю, что он многого достигнет. Это только начало", — сообщил Джейкоб Партей My Joy Online.