Отец Партея рассказал об интересе "Ювентуса" и "Челси" к Томасу

Томас Партей Отец полузащитника Томаса Партея рассказал, что "Ювентус" и "Челси" интересовались его сыном, прежде чем тот перешел в "Арсенал".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выплатил 45 миллионов фунтов отступных по контракту Партея с "Атлетико".

Томас с самого начала был целью номер один для "канониров", однако 27-летнего ганца хотели и другие большие клубы.

"Мы не испытывали никакой тревоги, потому что мы верили, что за Томасом придет команда побольше".

"Мы были в курсе интереса некоторых из них: "Ювентуса", "Челси" и так далее. Благодаря этому мы знали, что Бог с нами. С той минуты мы стали танцевать под песню "Party after Party".

"Его переход в "Арсенал" — это пока что это главное событие в моей жизни. Томас был научен пробиваться наверх, и я знаю, что он многого достигнет. Это только начало", — сообщил Джейкоб Партей My Joy Online.


Метки Арсенал, Партей, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 17:00

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  1. jirrort 12.10.2020 17:56 # jirrort
    Вместо топ карьеры и трофеев выбрал середняк из которого можно изи доить бабки

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  2. superperez101 12.10.2020 17:28 # superperez101
    ювентус не один талант в землю закопал
    в челси не факт что постоянная основа была бы ему

    а в арсенале основа железная, если не будет озилить или пепе включать

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