Пол Скоулз взялся тренировать "Солфорд"

Пол Скоулз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз временно принял на себя обязанности главного тренер "Солфорда".

Выиграв только два из пяти матчей в новом сезоне, ранее в понедельник клуб Лиги Два уволил Грэма Александера с поста главного тренера.

Пока "Солфорд" ищет нового рулевого, руководитель первой командой будет Скоулз, который является одним из совладельцев клуба четвертого английского дивизиона.

Стоит отметить, что Скоулз уже имеет опыт работы в Лиге Два. В прошлом году Пол провел 31 день на тренерском мостике "Олдхэма", поспешно сбежав из клуба, когда столкнулся с суровой реальностью английской трясины.

Ассистировать представителю "Класса 92" в "Солфорде" будет Уоррен Джойс, который в свое время тренировал резерв "Юнайтед", а также возглавлял "Уиган".


Метки Скоулз, Солфорд, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 16:00

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  1. empry 12.10.2020 16:10 # empry
    FM на максималках.

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  2. jack-willsher 12.10.2020 16:09 # jack-willsher
    через несколько месяцев будет позорно уволен. как было до этого

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  3. frisby 12.10.2020 16:07 # frisby
    ждем выход в АПЛ

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