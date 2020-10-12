Пол Скоулз взялся тренировать "Солфорд"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз временно принял на себя обязанности главного тренер "Солфорда".
Выиграв только два из пяти матчей в новом сезоне, ранее в понедельник клуб Лиги Два уволил Грэма Александера с поста главного тренера.
Пока "Солфорд" ищет нового рулевого, руководитель первой командой будет Скоулз, который является одним из совладельцев клуба четвертого английского дивизиона.
Стоит отметить, что Скоулз уже имеет опыт работы в Лиге Два. В прошлом году Пол провел 31 день на тренерском мостике "Олдхэма", поспешно сбежав из клуба, когда столкнулся с суровой реальностью английской трясины.
Ассистировать представителю "Класса 92" в "Солфорде" будет Уоррен Джойс, который в свое время тренировал резерв "Юнайтед", а также возглавлял "Уиган".
12.10.2020 16:00
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FM на максималках.
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через несколько месяцев будет позорно уволен. как было до этого
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ждем выход в АПЛ
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