Пол Скоулз взялся тренировать "Солфорд"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз временно принял на себя обязанности главного тренер "Солфорда".

Выиграв только два из пяти матчей в новом сезоне, ранее в понедельник клуб Лиги Два уволил Грэма Александера с поста главного тренера.



Пока "Солфорд" ищет нового рулевого, руководитель первой командой будет Скоулз, который является одним из совладельцев клуба четвертого английского дивизиона.



Стоит отметить, что Скоулз уже имеет опыт работы в Лиге Два. В прошлом году Пол провел 31 день на тренерском мостике "Олдхэма", поспешно сбежав из клуба, когда столкнулся с суровой реальностью английской трясины.



Ассистировать представителю "Класса 92" в "Солфорде" будет Уоррен Джойс, который в свое время тренировал резерв "Юнайтед", а также возглавлял "Уиган".