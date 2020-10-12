"Арсенал" пока не будет отправлять Салиба в аренду

Вильям Салиба Защитник Вильям Салиба, вероятно, останется в "Арсенале" минимум до января.

"Арсенал" согласовал приобретение Салиба за 27 миллионов фунтов еще в 2019 году, но позволил Вильяму отыграть прошлый сезон за "Сент-Этьен" на правах аренды.

Прибыв на "Эмирейтс" после окончания своей аренды, пока 19-летний француз не сыграл ни минуты за команду Микеля Артеты.

Перед закрытием трансферного окна повторно арендовать Салиба пытался "Сент-Этьен", но безуспешно. Также Вильяма связывали с переходом в один из клубов Чемпионшипа, благо такая возможность сохраняется до 16 октября.

Однако The Athletic утверждает, что минимум ближайшие два с половиной месяца Салиба проведет в "Арсенале". Вильям не был заявлен на Лигу Европы, но должен попасть в заявку на Премьер-Лигу.

Артета считает, Салиба все еще должен улучшить кое-какие вещи, прежде чем станет частью первой команды. Особенно главный тренер "канониров" хочет, чтобы Вильям сделал упор на оборонительные действия при стандартах и не бросался безрассудно в борьбу.

В ожидании возможности сыграть Салиба будет развиваться, тренируясь с "Арсеналом", а в январе "Арсенал" примет решение по ситуации.


Метки Арсенал, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 15:00

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  1. andrew10 12.10.2020 15:38 # andrew10
    Так его ждали, а теперь хз чё с ни делать.

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  2. barmaglotik 12.10.2020 15:05 # barmaglotik
    Пока чемодан без ручки

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  3. lexa-arsenal 12.10.2020 15:03 # lexa-arsenal
    а куда главный фанат фк Арсенал пропал?

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