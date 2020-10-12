Венгер надеется, что Анри возглавит "Арсенал" после Артеты
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Тьерри Анри возглавит "канониров" после Микеля Артеты.
Как и Артета, Анри — еще один бывший игрок Венгера, который пытается заявить о себе на тренерском поприще. Прямо сейчас Тьерри трудится в "Монреаль Импакт" из МЛС.
Венгер чувствует, что назначение Анри обеспечило бы "Арсеналу" преемственность и сохранение ценностей, однако Артета должен сделать одно большое дело, прежде чем уйдет.
"Ну, я надеюсь на это".
"Надеюсь, Тьерри Анри добьется успеха в своей карьере в качестве тренера, и если он будет успешен, однажды он может вернуться в "Арсенал".
"Но перед тем, как это произойдет, я бы особенно хотел, чтобы мы снова выиграли чемпионат. К примеру, сейчас у руля Микель Артета, и почему бы это не сделать ему?"
"Клуб определяется своей индивидуальностью, индивидуальность определяется ценностями, а ценности — людьми, которые их несут. Так что для меня важно, чтобы клуб сохранил преемственность", — сообщил Венгер The Guardian.
12.10.2020 13:00
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Последние комментарии:
ничего другого старик и не мог ответить. заголовок как обычно, канеш.
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значит не верит в Артету.
потому что если бы верил, то Артета бы работал лет 20, как и он
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Спасибо, не надо. Легенда как игрок, но тренер... видели уже. Капитан из него тоже кстати был такой себе...
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Он в Монреале ели тянет планку, а в Арсенале очень спорно что получится.
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Сердца:
Срульшер, Айкьюист, Артета
Топы:
Анчелотти, Роджерс, Пеп, Клопп
Однозначно в конце сезона будет уверенная победа вторых.
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После Монако - да с удовольствием его бы в Арсенал,как раз утопит их до шипа
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Легенда о легенде!
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