Венгер надеется, что Анри возглавит "Арсенал" после Артеты

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Тьерри Анри возглавит "канониров" после Микеля Артеты.

Как и Артета, Анри — еще один бывший игрок Венгера, который пытается заявить о себе на тренерском поприще. Прямо сейчас Тьерри трудится в "Монреаль Импакт" из МЛС.



Венгер чувствует, что назначение Анри обеспечило бы "Арсеналу" преемственность и сохранение ценностей, однако Артета должен сделать одно большое дело, прежде чем уйдет.



"Ну, я надеюсь на это".



"Надеюсь, Тьерри Анри добьется успеха в своей карьере в качестве тренера, и если он будет успешен, однажды он может вернуться в "Арсенал".



"Но перед тем, как это произойдет, я бы особенно хотел, чтобы мы снова выиграли чемпионат. К примеру, сейчас у руля Микель Артета, и почему бы это не сделать ему?"



"Клуб определяется своей индивидуальностью, индивидуальность определяется ценностями, а ценности — людьми, которые их несут. Так что для меня важно, чтобы клуб сохранил преемственность", — сообщил Венгер The Guardian.