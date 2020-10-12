Венгер надеется, что Анри возглавит "Арсенал" после Артеты

Микель Артета и Тьерри Анри Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Тьерри Анри возглавит "канониров" после Микеля Артеты.

Как и Артета, Анри — еще один бывший игрок Венгера, который пытается заявить о себе на тренерском поприще. Прямо сейчас Тьерри трудится в "Монреаль Импакт" из МЛС.

Венгер чувствует, что назначение Анри обеспечило бы "Арсеналу" преемственность и сохранение ценностей, однако Артета должен сделать одно большое дело, прежде чем уйдет.

"Ну, я надеюсь на это".

"Надеюсь, Тьерри Анри добьется успеха в своей карьере в качестве тренера, и если он будет успешен, однажды он может вернуться в "Арсенал".

"Но перед тем, как это произойдет, я бы особенно хотел, чтобы мы снова выиграли чемпионат. К примеру, сейчас у руля Микель Артета, и почему бы это не сделать ему?"

"Клуб определяется своей индивидуальностью, индивидуальность определяется ценностями, а ценности — людьми, которые их несут. Так что для меня важно, чтобы клуб сохранил преемственность", — сообщил Венгер The Guardian.


Метки Анри, Арсенал, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 12.10.2020 14:05 # alexomck
    ничего другого старик и не мог ответить. заголовок как обычно, канеш.

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  2. wengerrrro 12.10.2020 13:58 # wengerrrro
    значит не верит в Артету.
    потому что если бы верил, то Артета бы работал лет 20, как и он

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  3. redwhitegun 12.10.2020 13:54 # redwhitegun
    Спасибо, не надо. Легенда как игрок, но тренер... видели уже. Капитан из него тоже кстати был такой себе...

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  4. weorlfc 12.10.2020 13:51 # weorlfc
    Он в Монреале ели тянет планку, а в Арсенале очень спорно что получится.

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  5. vyrentz 12.10.2020 13:35 # vyrentz
    Сердца:
    Срульшер, Айкьюист, Артета

    Топы:
    Анчелотти, Роджерс, Пеп, Клопп

    Однозначно в конце сезона будет уверенная победа вторых.

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  6. mcferson 12.10.2020 13:14 # mcferson
    После Монако - да с удовольствием его бы в Арсенал,как раз утопит их до шипа

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  7. onearsenewenger 12.10.2020 13:06 # onearsenewenger
    Легенда о легенде!

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