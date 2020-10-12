Шилтон считает, что Де Хеа пора уступить свое место в воротах МЮ Хендерсону
Легендарный английский вратарь Питер Шилтон призвал "Манчестер Юнайтед" немедленно сделать Дина Хендерсона своим первым номером.
Обретя зрелость и добившись огромного прогресса за два сезона аренды в "Шеффилд Юнайтед", минувшим летом Хендерсон вернулся на "Олд Траффорд", чтобы составить конкуренцию Давиду Де Хеа.
Пока Де Хеа остается основным голкипером МЮ, однако Шилтон считает, что дышащий испанцу в спину Хендерсон должен получить свой шанс без промедления.
"Думаю, он сделал свой выбор, когда сказал себе: "Я останусь в "Юнайтед", и я готов к столь большому вызову". Это большой клуб, и здесь ты, будучи голкипером, под микроскопом из недели в неделю".
"Но учитывая то, как в данный момент и уже достаточно давно играет Де Хеа, я думаю, что скоро он может получить свой шанс".
"И он должен его получить, потому что это не лучшие времена для Давида, а пропускаемые им голы... Я знаю, что он выступал потрясающим образом за "Юнайтед". Люди помнят об этом и, наверное, ждут, когда он вернется в форму".
"Но я думаю, Дин Хендерсон заслуживает своего шанса сейчас, а Де Хеа нужна небольшая передышка. Его форма далека от идеала".
"Я просто пытаюсь быть честным. Если твой основной голкипер уже достаточно давно не показывает хорошей игры, то сколько ты собираешься ждать? Это может быть очень разочаровывающее время".
"Думаю, если Дин Хендерсон так и не получит своего шанса, он захочет уйти куда-нибудь, где сможет снова играть регулярно", — сообщил Шилтон talkSPORT.
12.10.2020 12:00
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Это нужно было в начале сезона сделать так то, сейчас клуб не уберёт ДДХ, а вот сраного Погбу продать бы поскорее всю игру портит
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Дело в том, что и в сборной нужно его первым номером ставить, а не косячника пикфорда
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И это будет абсолютно правильным решением. Очень нравится рвение Хендерсона и его заряженность. Честно говоря, Давид мне всегда не очень нравился. Сейвы сейвами, но как у него были слабые стороны, так они и остались. Игра на выходах нулевая, очень молчалив и не умение играть при стандартах. Сильная сторона - это играть не ленточке конечно, сейвы делает отменно, но даже это качество он из-за неуверенности растерял. И единственное правильное решение сейчас - на скамейку.
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давно пора убрать из состава Давида и Погбецо. Погбецо лучше вообще продать, а Давид должен набрать форму прежде чем вернется в ворота.
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