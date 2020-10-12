"Арсенал" выплатил Озилу бонус в 8 млн. фунтов
Полузащитник Месут Озил получил от "Арсенала" бонус в размере 8 миллионов фунтов — за преданность клубу.
В 2013 году "Арсенал" приобрел Озила у "Реала" за рекордные для своего клуба на тот момент 42.5 млн. фунтов. В 2018 "канониры" были близки к тому, чтобы потерять Месута безо всякой компенсации, но игрок все же заключил новый контракт с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.
Чтобы мотивировать Озила остаться в "Арсенале" на весь срок своего контракта, рассчитанного до июня 2021, клуб предусмотрел ряд роскошных бонусов за преданность, сообщает The Athletic.
Свой очередной бонус такого плана Месут получил в конце сентября, и эти 8 млн. фунтов стали не последним фактором, почему 31-летний немец отказался обсуждать свой уход с "Эмирейтс" во время трансферного окна.
Добавим, что Озил не играет за "Арсенал" уже более семи месяцев. А на прошлой неделе стало известно, что "канониры" не заявили Месута на Лигу Европы.
12.10.2020 11:00
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Последние комментарии:
Преданность клубу сейчас ничего не стоит. Деньги превыше всего. Канонирам повезло иметь в команде такого игрока
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сын маминой подруги
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Почему гунеры возмущяются это ж не их деньги.а хреонко
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Вуахахах, норм ссыт на калониров))
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@David_Ornstein
: Arsenal 'are saving significant sums of money in appearance-related bonuses while Ozil is not involved.'
Арсенал сохраняет внушительные суммы, завязанные на количество игр Озила - так что лоялти бонусы - куйня.
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настоящий канонир, так предан клубу, что и бабки за это получает, ахахахахах
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Сказать нечего...
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Это же все не просто так само собой случилось, верно? Арсенал - клуб, в который топы не стремятся, приходится переплачивать, причем существенно, даже за сбитый летчиков или полупенсионеров. Такая же история и у МЮ с Челси сейчас. Посмотрите какие бабки платятся за никакущих ноунеймов. Представляете себе, чтобы сейчас Мбаппе этим летом перешел к пенсам (вместо Вернера)? А было время, Азар с удовольствием запрыгнул. Что касается Озила, он же тоже из Реала ушел не по собственной воли, не тянул тот обьем работы, что произошло и в Арсенале. В общем, ты не можешь вечно покупать четырехмиллионных угольков из чемпионата Франции, не попадать в ЛЧ, менять тренеров как перчатки, а потом надеяться, что к тебе перейдет мировая звезда на адекватную зп. Приходится платить за себя и за Сашку.
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ссыт на членососов только так
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Гуннерастов разводят как л0х0в))
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Мда. Лоханулся клуб, конечно, мощно. Пизнец.
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