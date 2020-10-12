"Арсенал" выплатил Озилу бонус в 8 млн. фунтов

Полузащитник Месут Озил получил от "Арсенала" бонус в размере 8 миллионов фунтов — за преданность клубу.

В 2013 году "Арсенал" приобрел Озила у "Реала" за рекордные для своего клуба на тот момент 42.5 млн. фунтов. В 2018 "канониры" были близки к тому, чтобы потерять Месута безо всякой компенсации, но игрок все же заключил новый контракт с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.



Чтобы мотивировать Озила остаться в "Арсенале" на весь срок своего контракта, рассчитанного до июня 2021, клуб предусмотрел ряд роскошных бонусов за преданность, сообщает The Athletic.



Свой очередной бонус такого плана Месут получил в конце сентября, и эти 8 млн. фунтов стали не последним фактором, почему 31-летний немец отказался обсуждать свой уход с "Эмирейтс" во время трансферного окна.



Добавим, что Озил не играет за "Арсенал" уже более семи месяцев. А на прошлой неделе стало известно, что "канониры" не заявили Месута на Лигу Европы.