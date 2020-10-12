"Арсенал" выплатил Озилу бонус в 8 млн. фунтов

Месут Озил Полузащитник Месут Озил получил от "Арсенала" бонус в размере 8 миллионов фунтов — за преданность клубу.

В 2013 году "Арсенал" приобрел Озила у "Реала" за рекордные для своего клуба на тот момент 42.5 млн. фунтов. В 2018 "канониры" были близки к тому, чтобы потерять Месута безо всякой компенсации, но игрок все же заключил новый контракт с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю.

Чтобы мотивировать Озила остаться в "Арсенале" на весь срок своего контракта, рассчитанного до июня 2021, клуб предусмотрел ряд роскошных бонусов за преданность, сообщает The Athletic.

Свой очередной бонус такого плана Месут получил в конце сентября, и эти 8 млн. фунтов стали не последним фактором, почему 31-летний немец отказался обсуждать свой уход с "Эмирейтс" во время трансферного окна.

Добавим, что Озил не играет за "Арсенал" уже более семи месяцев. А на прошлой неделе стало известно, что "канониры" не заявили Месута на Лигу Европы.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. red-end-dance 12.10.2020 11:45 # red-end-dance
    Преданность клубу сейчас ничего не стоит. Деньги превыше всего. Канонирам повезло иметь в команде такого игрока

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  2. wnonamew 12.10.2020 11:43 # wnonamew
    сын маминой подруги

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  3. chr1s8rown 12.10.2020 11:33 # chr1s8rown
    Почему гунеры возмущяются это ж не их деньги.а хреонко

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  4. chelsea88 12.10.2020 11:30 # chelsea88
    Вуахахах, норм ссыт на калониров))

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  5. mixmaster 12.10.2020 11:23 # mixmaster
    @David_Ornstein
    : Arsenal 'are saving significant sums of money in appearance-related bonuses while Ozil is not involved.'

    Арсенал сохраняет внушительные суммы, завязанные на количество игр Озила - так что лоялти бонусы - куйня.

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  6. scauzer11 12.10.2020 11:19 # scauzer11
    настоящий канонир, так предан клубу, что и бабки за это получает, ахахахахах

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  7. noel-gitman 12.10.2020 11:11 # noel-gitman
    Сказать нечего...

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  8. vyrentz 12.10.2020 11:08 # vyrentz
    Это же все не просто так само собой случилось, верно? Арсенал - клуб, в который топы не стремятся, приходится переплачивать, причем существенно, даже за сбитый летчиков или полупенсионеров. Такая же история и у МЮ с Челси сейчас. Посмотрите какие бабки платятся за никакущих ноунеймов. Представляете себе, чтобы сейчас Мбаппе этим летом перешел к пенсам (вместо Вернера)? А было время, Азар с удовольствием запрыгнул. Что касается Озила, он же тоже из Реала ушел не по собственной воли, не тянул тот обьем работы, что произошло и в Арсенале. В общем, ты не можешь вечно покупать четырехмиллионных угольков из чемпионата Франции, не попадать в ЛЧ, менять тренеров как перчатки, а потом надеяться, что к тебе перейдет мировая звезда на адекватную зп. Приходится платить за себя и за Сашку.

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  9. sayanara 12.10.2020 11:06 # sayanara
    ссыт на членососов только так

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  10. admet 12.10.2020 11:03 # admet
    Гуннерастов разводят как л0х0в))

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  11. pokersanogo 12.10.2020 11:02 # pokersanogo
    Мда. Лоханулся клуб, конечно, мощно. Пизнец.

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