Ауар признал, что был близок к переходу в "Арсенал"
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар признал, что его переход в "Арсенал" был близок.
На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал минимум два предложения о покупке Ауара, однако сделка не состоялась — то ли из-за завышенных запросов "Лиона", то ли из-за высоких комиссионных агента Уссема.
В результате "канониры" приобрели Томаса Партея из "Атлетико", а 22-летний француз продолжает выступать за "Лион" и не печалится по этому поводу.
"Я счастлив остаться в "Лионе". Это мой город, это мой клуб. Я испытываю безмерную гордость, представляя "Лион".
"Нельзя сказать, что для меня это был либо "Арсенал", либо ничего, хотя в конце я действительно был близок к переходу туда. Нужно было сделать выбор, и я счастлив, что остался здесь".
"Я много разговаривал об этом со спортивным директором Жуниньо. Он вселяет в меня уверенность каждый день, а работать с ним одно удовольствие. Я очень горжусь тем, что проведу рядом с ним еще один сезон — или больше", — сообщил Ауар TF1.
12.10.2020 10:00
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Можно и через год его подписать. Только, думаю, дороже стоить будет.
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Но в итоге одумался и провёл шершавым по губам гейгуннеров.
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А хуле ему пиздеть то?
Он же не скажет что его брат жадный долбоеб)
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Артета через 2 года, когда Ауар выиграет с Реалом ЛЧ и станет их одним из лучших игроков: "Арсенал почти подписал Ауара в 2020 году"
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