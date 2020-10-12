Ауар признал, что был близок к переходу в "Арсенал"

Уссем Ауар Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар признал, что его переход в "Арсенал" был близок.

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал минимум два предложения о покупке Ауара, однако сделка не состоялась — то ли из-за завышенных запросов "Лиона", то ли из-за высоких комиссионных агента Уссема.

В результате "канониры" приобрели Томаса Партея из "Атлетико", а 22-летний француз продолжает выступать за "Лион" и не печалится по этому поводу.

"Я счастлив остаться в "Лионе". Это мой город, это мой клуб. Я испытываю безмерную гордость, представляя "Лион".

"Нельзя сказать, что для меня это был либо "Арсенал", либо ничего, хотя в конце я действительно был близок к переходу туда. Нужно было сделать выбор, и я счастлив, что остался здесь".

"Я много разговаривал об этом со спортивным директором Жуниньо. Он вселяет в меня уверенность каждый день, а работать с ним одно удовольствие. Я очень горжусь тем, что проведу рядом с ним еще один сезон — или больше", — сообщил Ауар TF1.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. pokersanogo 12.10.2020 11:06 # pokersanogo
    Можно и через год его подписать. Только, думаю, дороже стоить будет.

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  2. chelsea88 12.10.2020 10:48 # chelsea88
    Но в итоге одумался и провёл шершавым по губам гейгуннеров.

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  3. unclearness 12.10.2020 10:20 # unclearness
    А хуле ему пиздеть то?
    Он же не скажет что его брат жадный долбоеб)

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  4. royal-arsenal 12.10.2020 10:07 # royal-arsenal
    Артета через 2 года, когда Ауар выиграет с Реалом ЛЧ и станет их одним из лучших игроков: "Арсенал почти подписал Ауара в 2020 году"

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