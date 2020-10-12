Ауар признал, что был близок к переходу в "Арсенал"

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар признал, что его переход в "Арсенал" был близок.

На исходе летнего трансферного окна "Арсенал" сделал минимум два предложения о покупке Ауара, однако сделка не состоялась — то ли из-за завышенных запросов "Лиона", то ли из-за высоких комиссионных агента Уссема.



В результате "канониры" приобрели Томаса Партея из "Атлетико", а 22-летний француз продолжает выступать за "Лион" и не печалится по этому поводу.



"Я счастлив остаться в "Лионе". Это мой город, это мой клуб. Я испытываю безмерную гордость, представляя "Лион".



"Нельзя сказать, что для меня это был либо "Арсенал", либо ничего, хотя в конце я действительно был близок к переходу туда. Нужно было сделать выбор, и я счастлив, что остался здесь".



"Я много разговаривал об этом со спортивным директором Жуниньо. Он вселяет в меня уверенность каждый день, а работать с ним одно удовольствие. Я очень горжусь тем, что проведу рядом с ним еще один сезон — или больше", — сообщил Ауар TF1.