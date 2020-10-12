Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс получил совет уйти в аренду, пока такая возможность сохраняется.

Дебютировав за первую команду "Юнайтед" только год назад, по ходу прошлого сезона Уильямс показал, что может быть достойным конкурентом Люка Шоу на позиции левого защитника.



Однако в новом сезоне Премьер-Лиги Брандон пока не сыграл ни минуты, зато недавно получил еще одного грозного конкурента в лице Алекса Теллеса.



По мнению неназванного агента, работающего с игроками Премьер-Лиги, 20-летнему англичанину стоит подумать о временном уходе из "Юнайтед".



"Молодые парни, которые еще не отправились в аренду, будут настаивать на своем уходе. Следующего раунда Кубка Лиги им бы пришлось ждать еще пару месяцев".



"Брандон Уильямс не хочет быть третьим левым защитником в "Юнайтед". Он будет безумцем, если не отправится в "Лидс", "Саутгемптон" или клуб из верхней половины таблицы Чемпионшипа", — цитирует агента The Athletic.



Добавим, несмотря на закрытие трансферного окна, клубы Премьер-Лиги все еще могут заключать сделки с представителями Футбольной Лиги в срок до 16 октября. Трансферы между клубами Премьер-Лиги уже не допускаются.