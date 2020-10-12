Хендерсон признал, что был хуже Де Брюйне в прошлом сезоне

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признал, что не может сравниться с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне по уровню игры в прошлом сезоне.

Хендерсон считался главным конкурентом Де Брюйне в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе — звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



В итоге награда досталась Кевину, отдавшему 20 результативных передач в Премьер-Лиге, и взявший титул с "Ливерпулем" Джордан готов признать превосходство бельгийца в индивидуальном плане.



"Я проголосовал за Кевина при распределении наград PFA, и никакой моей похвалы не будет достаточно для него. Он заслуженно стал Игроком Года. Думаю, он провел выдающийся сезон. Но он играет выдающимся образом уже давно".



"Он игрок мирового уровня. Наверное, лучший полузащитник в мире. Мне кажется, он был шикарен на поле и за его пределами".



"Что касается меня, то я польщен и горжусь тем, что стал Игроком Года по версии журналистов. Но я чувствую, что это больше командное достижение. Я являюсь лишь малой частью этого. Так я воспринимаю эту награду. Это определенно заслуга команды. Без команды я бы и близко не подошел к этой награде", — цитирует Хендерсона Manchester Evening News.