Хендерсон признал, что был хуже Де Брюйне в прошлом сезоне

Кевин Де Брюйне и Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признал, что не может сравниться с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне по уровню игры в прошлом сезоне.

Хендерсон считался главным конкурентом Де Брюйне в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе — звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

В итоге награда досталась Кевину, отдавшему 20 результативных передач в Премьер-Лиге, и взявший титул с "Ливерпулем" Джордан готов признать превосходство бельгийца в индивидуальном плане.

"Я проголосовал за Кевина при распределении наград PFA, и никакой моей похвалы не будет достаточно для него. Он заслуженно стал Игроком Года. Думаю, он провел выдающийся сезон. Но он играет выдающимся образом уже давно".

"Он игрок мирового уровня. Наверное, лучший полузащитник в мире. Мне кажется, он был шикарен на поле и за его пределами".

"Что касается меня, то я польщен и горжусь тем, что стал Игроком Года по версии журналистов. Но я чувствую, что это больше командное достижение. Я являюсь лишь малой частью этого. Так я воспринимаю эту награду. Это определенно заслуга команды. Без команды я бы и близко не подошел к этой награде", — цитирует Хендерсона Manchester Evening News.


Метки PFA, Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 08:00

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  1. lovrentiy 12.10.2020 09:29 # lovrentiy
    По сути, сезон здесь не причем, а то что уровень действительно ниже, это факт, но зато с КЛЧ!

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  2. shmanisa 12.10.2020 09:18 # shmanisa
    пятка хуже никому не нужного вилшера. На порядок, кстати. Даже дринквотер выглядел поумнее.

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  3. fc-oil 12.10.2020 09:09 # fc-oil
    Косолапый даже близко не стоит ноги де Брюйне.

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  4. nehta 12.10.2020 09:04 # nehta
    Новость должна звучать так: Хендерсон признал, что он ВСЕГДА был и будет хуже Де Брюйне...

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  5. keane16 12.10.2020 09:03 # keane16
    *В любом сезоне

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  6. bonapaart 12.10.2020 08:58 # bonapaart
    Хуже? бревно Хендерсон?) да несколько десятков игроков лучше него в АПЛ))

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  7. chelsea88 12.10.2020 08:30 # chelsea88
    Адекватно.

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  8. red-scauser 12.10.2020 08:26 # red-scauser
    просто лучший!

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