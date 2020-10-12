"Арсенал" получил предложение по Озилу из Саудовской Аравии

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии предложил "Арсеналу" 5 миллионов фунтов за полузащитника Месута Озила.

Как известно, зарабатывающий 350 тыс. фунтов в неделю Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" с 7 марта.



Месут не был заявлен "канонирами" на Лигу Европы и рискует остаться вне заявки на Премьер-Лигу, которую лондонский клуб должен сформировать до 20 октября.



Проблемы Озила на "Эмирейтс" привлекли внимание "Аль-Насра", который сделал предложение "Арсеналу", а самого Месута манит двухлетним контрактом, сообщает Daily Mail со ссылкой Tyc Sports.



Однако данный трансфер маловероятен. Озил не хочет уезжать в Саудовскую Аравию и прежде сам и через своего агента говорил, что намерен полностью отработать свой истекающий следующим летом контракт с "Арсеналом".