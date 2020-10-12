"Арсенал" получил предложение по Озилу из Саудовской Аравии

Месут Озил "Аль-Наср" из Саудовской Аравии предложил "Арсеналу" 5 миллионов фунтов за полузащитника Месута Озила.

Как известно, зарабатывающий 350 тыс. фунтов в неделю Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" с 7 марта.

Месут не был заявлен "канонирами" на Лигу Европы и рискует остаться вне заявки на Премьер-Лигу, которую лондонский клуб должен сформировать до 20 октября.

Проблемы Озила на "Эмирейтс" привлекли внимание "Аль-Насра", который сделал предложение "Арсеналу", а самого Месута манит двухлетним контрактом, сообщает Daily Mail со ссылкой Tyc Sports.

Однако данный трансфер маловероятен. Озил не хочет уезжать в Саудовскую Аравию и прежде сам и через своего агента говорил, что намерен полностью отработать свой истекающий следующим летом контракт с "Арсеналом".


Метки Арсенал, Озил, слухи

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1556

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Последние комментарии:




  1. cooldude777-com 12.10.2020 09:16 # cooldude777-com
    Здесь походу местью попахивает- гейгунеры ему играть не дали а этот им решил до конца контракта нервы потрепать своим видом:)

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  2. nehta 12.10.2020 09:10 # nehta
    Тут и Бэйл как раз клюшки подвёз, будет чем заняться Озилу.

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  3. seregaball 12.10.2020 08:08 # seregaball
    До чего жадный турк-немец

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  4. sj606 12.10.2020 07:37 # sj606
    подборка фото в топ ))

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  5. easports 12.10.2020 07:22 # easports
    Красиво нагибает конечно клуб.

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  6. insomniac 12.10.2020 07:07 # insomniac
    конченый

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  7. wengerrrro 12.10.2020 07:01 # wengerrrro
    "отработать" не играя, ага)

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