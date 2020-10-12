"Арсенал" получил предложение по Озилу из Саудовской Аравии
"Аль-Наср" из Саудовской Аравии предложил "Арсеналу" 5 миллионов фунтов за полузащитника Месута Озила.
Как известно, зарабатывающий 350 тыс. фунтов в неделю Озил не сыграл ни минуты за "Арсенал" с 7 марта.
Месут не был заявлен "канонирами" на Лигу Европы и рискует остаться вне заявки на Премьер-Лигу, которую лондонский клуб должен сформировать до 20 октября.
Проблемы Озила на "Эмирейтс" привлекли внимание "Аль-Насра", который сделал предложение "Арсеналу", а самого Месута манит двухлетним контрактом, сообщает Daily Mail со ссылкой Tyc Sports.
Однако данный трансфер маловероятен. Озил не хочет уезжать в Саудовскую Аравию и прежде сам и через своего агента говорил, что намерен полностью отработать свой истекающий следующим летом контракт с "Арсеналом".
12.10.2020 07:00
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Последние комментарии:
Здесь походу местью попахивает- гейгунеры ему играть не дали а этот им решил до конца контракта нервы потрепать своим видом:)
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Тут и Бэйл как раз клюшки подвёз, будет чем заняться Озилу.
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До чего жадный турк-немец
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подборка фото в топ ))
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Красиво нагибает конечно клуб.
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конченый
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"отработать" не играя, ага)
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