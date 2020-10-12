Гарет Бэйл. Возвращение Супергероя или — клюшки в сторону!

Гарет Бэйл Гарет Бэйл возвращается в "Тоттенхэм". Мы знаем много историй, доказывающих тезис о том, что нельзя войти в одну воду дважды, как и помним много неудачных футбольных возвращений. Но в случае с Бэйлом у фанатов "шпор" есть надежда на то, что соскучившийся по футболу "тренер по гольфу" мадридского "Реала" еще многое способен дать их команде.

Футбольные болельщики любят такие истории. Хотя в пылу эмоций, когда любимый игрок покидает команду, они могут пожелать ему никогда не возвращаться, а когда он все же возвращается, нет большей радости в их сердцах. Даже ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни принимали в "Эвертоне" с радостью, хоть он и разбил в свое время сердца болельщиков, перейдя в стан врагов. По Гарету Бэйлу же все проще — на деньги, вырученные от его продажи "Тоттенхэм" купил новую команду и не вина Бэйла, что из этой команды новоприбывших заиграли на "Уайт Харт Лейн" только Кристиан Эриксен и Эрик Ламела. Роберто Сольдадо, Насера Шадли, Этьена Капу и Влада Кирикеша уже и след простыл, да и Эриксен не сыграет вместе с Бэйлом, так как ушел в "Интер" зимой.

Гарет Бэйл Огромное количество событий произошло с тех пор, как Гарет Бэйл отправился покорять Мадрид в 2013 году. В то время Харри Кейн был 19-летним парнем, которого только что одолжили "Норвичу", а затем — "Лестеру". Бэйл и Кейн сыграли вместе в общей сложности 15 минут — Кейн разделил поле с Бэйлом, выйдя на 86-й минуте матча, проигранного "Ньюкаслу", а также они были вместе на поле с 63-й по 72-ю минуты поединка Лиги Европы с ПАОКом. Также проигранного — годом ранее.

Бывший тогда менеджером "шпор" Андре Виллаш-Боаш все еще считался "новым Моуриньо" и не участвовал в ралли "Париж-Дакар". "Манчестер Юнайтед" все еще был командой, которую сложно превзойти, Англия еще не проигрывала Исландии, а Жозе Моуриньо считался одним из лучшим менеджеров современности. И да — "Уайт Харт Лэйн", на котором Гарет Бэйл забил так много красивых мячей, все еще существовал.

Гарет Бэйл для фанатов "Тоттенхэма" — символ их первого в современную эпоху европейского прорыва. Валлиец был главным героем команды, впервые выступавшей в Лиге Чемпионов — он сделал хет-трик на "Сан-Сиро", уничтожил Майкона и дал понять всем, что на "Уайт Харт Лэйн" появилась первая суперзвезда со времен Пола Гаскойна.



Через семь лет Бэйл возвращается в другой "Тоттенхэм" — поигравший в финале Лиги Чемпионов, построивший новый современный стадион и тренировочную базу, воспитавший новую суперзвезду в лице Харри Кейна. Но в то же время, это "Тоттенхэм", потерявший вектор развития и нуждающийся в мощном заряде позитива, который и обеспечит команде возвращение Бэйла.

Уэльс, Гольф, Мадрид Гарет Бэйл за это время выиграл четыре Лиги Чемпионов, забивая в двух из четырех финалов, но каким-то удивительным образом стал изгоем в Мадриде, хотя по факту своих достижений и вклада в победы "Реала" достоин звания супергероя. Его гол в киевском финале с "Ливерпулем" по степени важности и футбольной красоты — это настоящий шедевр, который нужно поместить в рамочку клубного музея. Но сейчас Бэйла в Мадриде называют не иначе как "тренером по гольфу", и он сам с этим соглашается, дерзко демонстрируя флаг "Уэльс. Гольф. Мадрид. В такой последовательности".

Из-за всего этого есть некоторые сомнения в том, способен ли Гарет вернуть свою лучшую форму. В этом календарном году он сыграл в чемпионате Испании всего 344 минуты, а последний гол в Ла Лиге забил в марте 2019 года. При этом он не выглядел обеспокоенным происходящим и выражал готовность играть в гольф до завершения своего контракта с "Реалом". С одной стороны это можно назвать отсутствием амбиций, но с другой стороны, Бэйл не нагнетал обстановку, не устраивал скандалов и спокойно отстранился от команды, когда главный тренер дал понять, что не нуждается в валлийце. В этом можно найти признаки нежелания играть в футбол, но скорее все же все это стоит воспринимать, как нежелание играть в "Реале". Клубе великом, но в данном случае — неблагодарном.

При всем при этом, хоть Гарет и практически не играл в этом году, ни у кого нет сомнений в его профессионализме. Ему 31 год, но физически он выглядит подростком, который провел год в заключении, развлекаясь лишь отжиманиями и подтягиваниями на перекладине. Нет причин сомневаться в том, что Бэйл все еще способен пробросить мяч мимо защитника и оббежать его за пределами поля, забросить мяч в девятку со штрафного или забить еще один гол ударом через себя.

Что очень важно, для футбола Моуриньо Гарет Бэйл подходит идеально и имеет все шансы раскрыть свои лучшие качества в этой команде. "Ленивый прессинг" команды Моуриньо с низкой постановкой защиты — это именно то, что нужно валлийцу, который часто не имел пространства в Ла Лиге, где постоянно приходилось выковыривать соперников "Реала" из их собственной штрафной. Там ему часто не хватало места для ускорения, но в "Тоттенхэме" Моуриньо Бэйл будет очень уместен именно как игрок, способный разогнать контратаку в считанные секунды.

Гарет Бэйл и Жозе Моуриньо Тактика Моуриньо чаще всего заключается в том, чтобы отойти назад и создать пространство позади противника. Нет причин сомневаться, что Гарету Бэйлу не хватит скорости, чтобы пробежать 50 метров или больше быстрее практически любого из защитников Премьер-Лиги. Важно и то, что рядом с ним будут такие игроки, как Харри Кейн и Сон Хен Мин, способные как замыкать прострелы Бэйла на передней штанге, так и создавать для него пространство.

Уместно и другое — появление Бэйла в составе "Тоттенхэма" сразу же привлечет внимание защитников, чем могут воспользоваться Кейн и Сон. В целом, сейчас линия атаки "шпор" выглядит угрожающе, но важно и то, что вместе с Бэйлом команда получила Серхио Регилона — защитника, который способен стать идеальным напарником Гарета на фланге и снять часть нагрузки с Мэтта Дохерти. Показательно, что Моуриньо в это трансферное окно полностью обновил фланги обороны, взяв двух производительных бегунков, привыкших к контратакующему стилю.

Но дело не только в тактике — возвращение Гарета Бэйла способно разогнать мрачные тучи, скопившиеся над "Тоттенхэмом" за последний сезон. Он способен придать команде импульс, убедить Харри Кейна в том, что "шпоры" все еще являются клубом уровня Лиги Чемпионов, а в будущем могут стать претендентом на титул Премьер-Лиги. Забудьте о "тренере по гольфу" — в Северный Лондон вернулся игрок, который способен творить магию на футбольном поле и горит желанием доказать Зинедину Зидану, что тот был не прав, сознательно отказавшись от такого футболиста, как Гарет Бэйл.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Бэйл, видео, Реал, статьи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2020 06:00

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  1. goal 12.10.2020 06:09 # goal
    во всей англии одна гордость и один футбольный клуб, это челси, мы показываем эстетику игры, страсть, величие! а все остальное это рэгби какое то всратое или кабинетные прихвостни

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