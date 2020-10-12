Гарет Бэйл. Возвращение Супергероя или — клюшки в сторону!

Гарет Бэйл возвращается в "Тоттенхэм". Мы знаем много историй, доказывающих тезис о том, что нельзя войти в одну воду дважды, как и помним много неудачных футбольных возвращений. Но в случае с Бэйлом у фанатов "шпор" есть надежда на то, что соскучившийся по футболу "тренер по гольфу" мадридского "Реала" еще многое способен дать их команде.

Футбольные болельщики любят такие истории. Хотя в пылу эмоций, когда любимый игрок покидает команду, они могут пожелать ему никогда не возвращаться, а когда он все же возвращается, нет большей радости в их сердцах. Даже ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни принимали в "Эвертоне" с радостью, хоть он и разбил в свое время сердца болельщиков, перейдя в стан врагов. По Гарету Бэйлу же все проще — на деньги, вырученные от его продажи "Тоттенхэм" купил новую команду и не вина Бэйла, что из этой команды новоприбывших заиграли на "Уайт Харт Лейн" только Кристиан Эриксен и Эрик Ламела. Роберто Сольдадо, Насера Шадли, Этьена Капу и Влада Кирикеша уже и след простыл, да и Эриксен не сыграет вместе с Бэйлом, так как ушел в "Интер" зимой.



Огромное количество событий произошло с тех пор, как Гарет Бэйл отправился покорять Мадрид в 2013 году. В то время Харри Кейн был 19-летним парнем, которого только что одолжили "Норвичу", а затем — "Лестеру". Бэйл и Кейн сыграли вместе в общей сложности 15 минут — Кейн разделил поле с Бэйлом, выйдя на 86-й минуте матча, проигранного "Ньюкаслу", а также они были вместе на поле с 63-й по 72-ю минуты поединка Лиги Европы с ПАОКом. Также проигранного — годом ранее.



Бывший тогда менеджером "шпор" Андре Виллаш-Боаш все еще считался "новым Моуриньо" и не участвовал в ралли "Париж-Дакар". "Манчестер Юнайтед" все еще был командой, которую сложно превзойти, Англия еще не проигрывала Исландии, а Жозе Моуриньо считался одним из лучшим менеджеров современности. И да — "Уайт Харт Лэйн", на котором Гарет Бэйл забил так много красивых мячей, все еще существовал.



Гарет Бэйл для фанатов "Тоттенхэма" — символ их первого в современную эпоху европейского прорыва. Валлиец был главным героем команды, впервые выступавшей в Лиге Чемпионов — он сделал хет-трик на "Сан-Сиро", уничтожил Майкона и дал понять всем, что на "Уайт Харт Лэйн" появилась первая суперзвезда со времен Пола Гаскойна.







Через семь лет Бэйл возвращается в другой "Тоттенхэм" — поигравший в финале Лиги Чемпионов, построивший новый современный стадион и тренировочную базу, воспитавший новую суперзвезду в лице Харри Кейна. Но в то же время, это "Тоттенхэм", потерявший вектор развития и нуждающийся в мощном заряде позитива, который и обеспечит команде возвращение Бэйла.



Гарет Бэйл за это время выиграл четыре Лиги Чемпионов, забивая в двух из четырех финалов, но каким-то удивительным образом стал изгоем в Мадриде, хотя по факту своих достижений и вклада в победы "Реала" достоин звания супергероя. Его гол в киевском финале с "Ливерпулем" по степени важности и футбольной красоты — это настоящий шедевр, который нужно поместить в рамочку клубного музея. Но сейчас Бэйла в Мадриде называют не иначе как "тренером по гольфу", и он сам с этим соглашается, дерзко демонстрируя флаг "Уэльс. Гольф. Мадрид. В такой последовательности".



Из-за всего этого есть некоторые сомнения в том, способен ли Гарет вернуть свою лучшую форму. В этом календарном году он сыграл в чемпионате Испании всего 344 минуты, а последний гол в Ла Лиге забил в марте 2019 года. При этом он не выглядел обеспокоенным происходящим и выражал готовность играть в гольф до завершения своего контракта с "Реалом". С одной стороны это можно назвать отсутствием амбиций, но с другой стороны, Бэйл не нагнетал обстановку, не устраивал скандалов и спокойно отстранился от команды, когда главный тренер дал понять, что не нуждается в валлийце. В этом можно найти признаки нежелания играть в футбол, но скорее все же все это стоит воспринимать, как нежелание играть в "Реале". Клубе великом, но в данном случае — неблагодарном.



При всем при этом, хоть Гарет и практически не играл в этом году, ни у кого нет сомнений в его профессионализме. Ему 31 год, но физически он выглядит подростком, который провел год в заключении, развлекаясь лишь отжиманиями и подтягиваниями на перекладине. Нет причин сомневаться в том, что Бэйл все еще способен пробросить мяч мимо защитника и оббежать его за пределами поля, забросить мяч в девятку со штрафного или забить еще один гол ударом через себя.



Что очень важно, для футбола Моуриньо Гарет Бэйл подходит идеально и имеет все шансы раскрыть свои лучшие качества в этой команде. "Ленивый прессинг" команды Моуриньо с низкой постановкой защиты — это именно то, что нужно валлийцу, который часто не имел пространства в Ла Лиге, где постоянно приходилось выковыривать соперников "Реала" из их собственной штрафной. Там ему часто не хватало места для ускорения, но в "Тоттенхэме" Моуриньо Бэйл будет очень уместен именно как игрок, способный разогнать контратаку в считанные секунды.



Тактика Моуриньо чаще всего заключается в том, чтобы отойти назад и создать пространство позади противника. Нет причин сомневаться, что Гарету Бэйлу не хватит скорости, чтобы пробежать 50 метров или больше быстрее практически любого из защитников Премьер-Лиги. Важно и то, что рядом с ним будут такие игроки, как Харри Кейн и Сон Хен Мин, способные как замыкать прострелы Бэйла на передней штанге, так и создавать для него пространство.



Уместно и другое — появление Бэйла в составе "Тоттенхэма" сразу же привлечет внимание защитников, чем могут воспользоваться Кейн и Сон. В целом, сейчас линия атаки "шпор" выглядит угрожающе, но важно и то, что вместе с Бэйлом команда получила Серхио Регилона — защитника, который способен стать идеальным напарником Гарета на фланге и снять часть нагрузки с Мэтта Дохерти. Показательно, что Моуриньо в это трансферное окно полностью обновил фланги обороны, взяв двух производительных бегунков, привыкших к контратакующему стилю.



Но дело не только в тактике — возвращение Гарета Бэйла способно разогнать мрачные тучи, скопившиеся над "Тоттенхэмом" за последний сезон. Он способен придать команде импульс, убедить Харри Кейна в том, что "шпоры" все еще являются клубом уровня Лиги Чемпионов, а в будущем могут стать претендентом на титул Премьер-Лиги. Забудьте о "тренере по гольфу" — в Северный Лондон вернулся игрок, который способен творить магию на футбольном поле и горит желанием доказать Зинедину Зидану, что тот был не прав, сознательно отказавшись от такого футболиста, как Гарет Бэйл.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru