Саутгейт рассказал правду о травме Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал правду о травме нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В преддверии воскресного матча Лиги Наций на "Уэмбли" появились слухи, что Кейн получил травму на тренировке и против Бельгии не сыграет.



У Харри действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, однако он смог выйти на заключительные полчаса матча, выигранного англичанами со счетом 2:1.



Это была странная неделя для него. Мы дали ему отдохнуть пару дней после воскресенья (матча против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге). Он приступил к тренировкам в среду и испытал небольшую судорогу. По сути это мышечная усталость".



"Пропустив большую часть тренировок на неделе, ближе к концу недели он стал чувствовать себя чуть увереннее, но этого оказалось недостаточно для выхода в старте".



"Поэтому он не травмирован и, наверное, выйдет в концовке матча. Он чувствует себя уверенно, но он особо не тренировался на этой неделе", — Daily Star приводит слова Саутгейта, произнесенные перед матчем с Бельгией.