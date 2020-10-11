Погба не нужен "Реалу"

Мечте полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба поиграть за "Реал" не суждено сбыться.

Во время этого международного перерыва Погба основательно разозлил фанатов "Юнайтед", взявшись за старое и принявшись спекулировать насчет своего будущего.



Поль рассказал, что пока не обсуждал новый контракт с "красными дьяволами", а также заявил, что мечтает о "Реале".



Однако испанское издание AS утверждает, что "Реал" не будет пытаться купить Погба — ни в январе, ни в конце этого сезона. У Королевского клуба совсем другие трансферные цели, включая Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эдуардо Камавинга из "Ренна".



"Реал" просто не закладывает в свой бюджет покупку 27-летнего француза, чей действующий контракт с "Юнайтед" истекает уже в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Более того, невыразительная игра Погба на старте нового сезона не способствует тому, чтобы Полем, который по-прежнему стоит очень дорого, интересовались топ-клубы.



"Реал" уже уведомил Мино Райолу об отсутствии планов в отношении Погба, а публичное заявление Поля AS связывает с ухудшившимися отношениями агента игрока и главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.