Погба не нужен "Реалу"
Мечте полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба поиграть за "Реал" не суждено сбыться.
Во время этого международного перерыва Погба основательно разозлил фанатов "Юнайтед", взявшись за старое и принявшись спекулировать насчет своего будущего.
Поль рассказал, что пока не обсуждал новый контракт с "красными дьяволами", а также заявил, что мечтает о "Реале".
Однако испанское издание AS утверждает, что "Реал" не будет пытаться купить Погба — ни в январе, ни в конце этого сезона. У Королевского клуба совсем другие трансферные цели, включая Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эдуардо Камавинга из "Ренна".
"Реал" просто не закладывает в свой бюджет покупку 27-летнего француза, чей действующий контракт с "Юнайтед" истекает уже в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Более того, невыразительная игра Погба на старте нового сезона не способствует тому, чтобы Полем, который по-прежнему стоит очень дорого, интересовались топ-клубы.
"Реал" уже уведомил Мино Райолу об отсутствии планов в отношении Погба, а публичное заявление Поля AS связывает с ухудшившимися отношениями агента игрока и главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
11.10.2020 23:00
Просмотров: 947
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неужели думает, что с такой игрой его кто-нибудь купит.
(ответить)
в цирке место ему. там где он есть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий