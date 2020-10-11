Погба не нужен "Реалу"

Поль Погба Мечте полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба поиграть за "Реал" не суждено сбыться.

Во время этого международного перерыва Погба основательно разозлил фанатов "Юнайтед", взявшись за старое и принявшись спекулировать насчет своего будущего.

Поль рассказал, что пока не обсуждал новый контракт с "красными дьяволами", а также заявил, что мечтает о "Реале".

Однако испанское издание AS утверждает, что "Реал" не будет пытаться купить Погба — ни в январе, ни в конце этого сезона. У Королевского клуба совсем другие трансферные цели, включая Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эдуардо Камавинга из "Ренна".

"Реал" просто не закладывает в свой бюджет покупку 27-летнего француза, чей действующий контракт с "Юнайтед" истекает уже в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Более того, невыразительная игра Погба на старте нового сезона не способствует тому, чтобы Полем, который по-прежнему стоит очень дорого, интересовались топ-клубы.

"Реал" уже уведомил Мино Райолу об отсутствии планов в отношении Погба, а публичное заявление Поля AS связывает с ухудшившимися отношениями агента игрока и главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 23:00

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  1. nikitoid 11.10.2020 23:50 # nikitoid
    Неужели думает, что с такой игрой его кто-нибудь купит.

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  2. vyrentz 11.10.2020 23:41 # vyrentz
    в цирке место ему. там где он есть

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