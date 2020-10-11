Сульшер рассказал о ситуации с назначением спортивного директора в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поведал, что боссы "красных дьяволов" все еще обсуждают, нужен ли клубу спортивный директор.

Слухи о том, что "Юнайтед" может создать в клубе должность спортивного или технического директора, ходят уже более двух лет. За это время на данную роль сватали многих специалистов, а также некоторых из бывших игроков "дьяволов".



Однако воз и ныне там. Вице-президент Эд Вудворд так и не нашел человека, которому бы он смог доверить трансферную политику "Юнайтед". По словам Сульшера, дискуссии насчет этого все еще идут внутри клуба.



"Всегда найдутся люди, которые будут говорить, как они управляют какими-то вещами и как хорошо у них получается. У всех нас различные взгляды на футбол, а также на то, как нужно играть в футбол и как руководить клубами".



"У нас хорошие люди в руководстве клуба, и за кулисами всегда ведутся дискуссии, о которых люди не знают. Это дискуссии о том, как мы ведем свои дела и как это делать лучше".



"Этот процесс постоянно происходит в клубе. Мы обсуждаем, есть ли у нас правильные люди и на правильных ли они местах".



"Не не мне говорить, нужен ли нам спортивный директор".



"В данный момент мы работаем с текущей структурой, и я чувствую, что результаты прошлого сезона говорят о большом прогрессе. Фанаты смотрели на нас и говорили, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, мы сможем продолжить это в нынешнем сезоне", — цитирует Сульшера Daily Star.