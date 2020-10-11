Сборная Англии одержала волевую победу над Бельгией

Сборная Англии захватила лидерство в своей группе Лиги Наций благодаря волевой победе над Бельгией со счетом 2:1.

Относительно товарищеской встречи с Уэльсом в стартовом составе "трех львов" произошло девять изменений. Уцелели лишь Киран Триппьер и Доминик Калверт-Левин.



Англичане активнее начали матч, но, так ничего и не создав, пропустили на 11-й минуте. Тома Менье убежал по правому флангу, а когда добрался до лицевой линии, сделала передачу низом в штрафную на Янника Карраско, который одним движением убрал в сторону Эрика Дайера и расстрелял ворота. К счастью для хозяев, лайнсмен зафиксировал офсайд — гол не был засчитан.



Бельгия резко включилась в игру, и спустя пять минут Ромелу Лукаку нарвался на фол Дайера на краю штрафной. Сам же пострадавший реализовал пенальти — 0:1.



В дальнейшем гости владели инициативой. У англичан совершенно ничего не клеилось впереди, на на 38-й минуте им посчастливилось заработать свой пенальти. Это Менье схватил за футболку Джордана Хендерсона, а Маркус Рэшфорд с точки восстановил равновесие в счете — 1:1.



После перерыва пошла довольно бодрая игра — благодаря усилиям обеих команд. Но постепенно Англия стала прибирать инициативу и на 64-й минуте вырвалась вперед. Получив скидку Трента Александер-Арнольда головой внутри штрафной, Мейсон Маунт нанес удар, а после рикошета от Тоби Алдервейрелда мяч по невероятной дуге залетел под перекладину — 2:1.



Конечно, бельгийцы предпринимали попытки отыграться, но после замены Де Брюйне атаки гостей потеряли всякую остроту.



На 85-й минуте Рэшфорд мог прикончить интригу, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Впрочем, к тому времени игра уже успокоилась.



Бельгия доминировала на поле в первом тайме, и ответный пенальти англичан был против хода игры. Однако во втором тайме гости "сдулись" и не создали никаких проблем Джордану Пикфорду.



Сборная Англии — сборная Бельгии — 2:1 (1:1)



Голы: Рэшфорд 39 (пен), Маунт 64 — Лукаку 1 (пен).



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс 79), Уолкер, Дайер, Магуайр, Триппьер, Райс, Хендерсон (Филлипс 66), Маунт (Санчо 89), Калверт-Левин (Кейн 66), Рэшфорд.



Бельгия: Миньоле, Менье, Алдервейрелд, Денайер, Боята, Кастань, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне (Версхарен 73), Лукаку, Карраско (Доку 83).



Предупреждения: Райс — Менье.