Марк Хьюз рассказал, как Гиггз сможет получить работу в МЮ

Райан Гиггз Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Марк Хьюз назвал условие, которое сделает Райана Гиггза претендентом на должность главного тренера "красных дьяволов".

Всю свою игровую карьеру посвятив "Юнайтед", затем Гиггз трудился ассистентом главного тренера на "Олд Траффорд", но в 2016 году разорвал отношения с родным клубом.

Сейчас 46-летний Гиггз возглавляет сборную Уэльса, которую он вывел на Чемпионат Европы. По мнению Хьюза, Евро-2020 станет экзаменом для Райана на профпригодность к работе топ-уровня.

"Думаю, тренерская карьера Райана развивается по восходящему тренду. Вероятность того, что он получит шанс в "Юнайтед" выше, чем при уходе Ван Галя в 2016 году".

"Возможно, они ("Юнайтед") чувствовали, что в тот момент его резюме не было достаточно сильным, но если от отправится на Чемпионат Европы и хорошо там выступит, тогда я не вижу причин, почему он не будет претендентом на эту работу".

"Гиггз очень тесно работал с Ван Галем на протяжении пары лет, и мне казалось, что это правильно для него и для клуба".

"Когда Ван Галь ушел, я думал, они назначат его. Этого не случилось — они приняли решение назначить Моуриньо, который обладает более громким именем по тренерским меркам".

"Думаю, это было слегка навязанное решение из-за назначения Гвардиолы в "Манчестер Сити". Возможно, они чувствовали, что им нужен кто-нибудь вроде Моуриньо, и это сказалось на шансах Райана", — сообщил Хьюз BBC.


Метки Гиггз, Евро-2020, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса, тренеры, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 739

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 11.10.2020 20:17 # frisby
    пусть по традиции выеебёт жену сафа или вудворта или сосульшера на худой конец.

    (ответить)

  2. jack-willsher 11.10.2020 20:08 # jack-willsher
    через постель с САФом

    (ответить)

  3. boke-ast 11.10.2020 20:04 # boke-ast
    Удачи Гиггзи! Будем рады вновь увидеть тебя на тренерской бровке МЮ. Легенда!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: