Венгер рассказал о сорвавшемся переходе Роналду в "Арсенал"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, каким образом "канониры" проиграли борьбу "Манчестер Юнайтед" за нападающего Криштиану Роналду.
Роналду присоединился к "Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году и впоследствии забил 118 голов в 292 матчах за "красных дьяволов", выиграв под руководством сэра Алекса Фергюсона три титула Премьер-Лиги и одну Лигу Чемпионов.
Дальнейшие успехи Криштиану в карьере только усиливают ту боль, которую испытал Венгер из-за сорвавшегося трансфера.
"О каком сорвавшемся приобретении я жалею больше всего? Уф! Я бы сказал, что это не один игрок, а 50!"
"С другой стороны, ближе всех к этому, наверное, Криштиану Роналду, когда он перешел в "Манчестер Юнайтед".
"У нас была договоренность со "Спортингом", а "Юнайтед" забрал Карлуша Кейруша на роль ассистента и просто быстро опередил нас в борьбе за Роналду".
"Однако по сути у нас уже была договоренность. Он (Роналду) получил футболку "Арсенала", и я пообедал с ним и его мамой на тренировочной базе!"
"Это лишь один пример из многих. История большого клуба полна сорвавшихся переходов великих игроков!" — сообщил Венгер The Guardian.
11.10.2020 19:00
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По какому кругу он эту пластинку крутит?
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