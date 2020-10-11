Коронавирус продолжает досаждать "Ливерпулю"
Полузащитник Наби Кейта стал очередным игроком "Ливерпуля" с выявленным коронавирусом.
Напомним, ранее осенью тесты с положительным результатом на COVID-19 сдали Тиаго Алькантара, Садио Мане и Джердан Шакири.
Последний прошел тестирование в сборной Швейцарии, причем повторная проба показала отсутствие коронавирусной инфекции, и Шакири сразу же воссоединился с партнерами по национальной команде.
Как и Шакири, Кейта тоже сдал тест в своей сборной. Теперь Наби отправится в самоизоляцию, и если диагноз подтвердится, то гвинеец пропустит дерби с "Эвертоном" 17 октября, сообщает Daily Mail.
11.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
зае6ись, ой как зае6иииииииииись)))))))))0))0)
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уж лучше сейчас, в начале сезоне переболеть игрокам. но кейта не важно выглядит, ему даже лучше будет посидеть без футбола и переосмыслить свою игру.
мане с тиаго должны вот-вот вернуться, их действительно не хватает
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это ни есть хорошо...
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7 дыр—7 вирусов
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