Коронавирус продолжает досаждать "Ливерпулю"

Наби Кейта Полузащитник Наби Кейта стал очередным игроком "Ливерпуля" с выявленным коронавирусом.

Напомним, ранее осенью тесты с положительным результатом на COVID-19 сдали Тиаго Алькантара, Садио Мане и Джердан Шакири.

Последний прошел тестирование в сборной Швейцарии, причем повторная проба показала отсутствие коронавирусной инфекции, и Шакири сразу же воссоединился с партнерами по национальной команде.

Как и Шакири, Кейта тоже сдал тест в своей сборной. Теперь Наби отправится в самоизоляцию, и если диагноз подтвердится, то гвинеец пропустит дерби с "Эвертоном" 17 октября, сообщает Daily Mail.


Метки Кейта, Ливерпуль, сборная Гвинеи

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1269

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bezviz 11.10.2020 19:12 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6иииииииииись)))))))))0))0)

    (ответить)

  2. liverfun 11.10.2020 19:03 # liverfun
    уж лучше сейчас, в начале сезоне переболеть игрокам. но кейта не важно выглядит, ему даже лучше будет посидеть без футбола и переосмыслить свою игру.
    мане с тиаго должны вот-вот вернуться, их действительно не хватает

    (ответить)

  3. kojan 11.10.2020 18:41 # kojan
    это ни есть хорошо...

    (ответить)

  4. geniusss 11.10.2020 18:23 # geniusss
    7 дыр—7 вирусов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: