Коронавирус продолжает досаждать "Ливерпулю"

Полузащитник Наби Кейта стал очередным игроком "Ливерпуля" с выявленным коронавирусом.

Напомним, ранее осенью тесты с положительным результатом на COVID-19 сдали Тиаго Алькантара, Садио Мане и Джердан Шакири.



Последний прошел тестирование в сборной Швейцарии, причем повторная проба показала отсутствие коронавирусной инфекции, и Шакири сразу же воссоединился с партнерами по национальной команде.



Как и Шакири, Кейта тоже сдал тест в своей сборной. Теперь Наби отправится в самоизоляцию, и если диагноз подтвердится, то гвинеец пропустит дерби с "Эвертоном" 17 октября, сообщает Daily Mail.