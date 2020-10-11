Венгер готов стать советником "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что заинтересован в возвращении в лондонский клуб в качестве советника.

В уникальном интервью The Guardian, где вопросы Венгеру задают различные знаменитости, наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо интересуется у своего многолетнего соперника насчет возвращения в клуб, где Арсен провел 22 сезона.



"Мне довелось узнать тебя в УЕФА и ФИФА во время встреч и обедов. Учитывая твою культуру и твое видение, убежден, у тебя есть качества, чтобы быть первоклассным руководителем вроде исполнительного директора или спортивного директора в клубе. Ты бы рассмотрел такую роль в "Арсенале", или ты всегда хотел лишь тренировать?" — задает свой вопрос Моуриньо.



"Нет, я бы рассмотрел возможность быть при руководстве "Арсенала" в качестве советника".



"Я искренне верю, что в больших клубах имеет место дефицит знаний соревнований топ-уровня и матчей топ-уровня. А в последнее время мы убедились, что есть много способов достичь успеха в футболе".



"К примеру, есть способ "Баварии", где весь успех и преемственность обеспечиваются людьми, которые знают ценности клуба, и они передают это из поколения в поколение. Я говорю о Беккенбауэре, Хенессе, Румменигге".



"Или есть модели в Англии — быстрые деньги и быстрый успех".



"Оба способа могут работать. Мне нравится, когда клуб обладает индивидуальностью и знаниями, передавая это из поколения в поколение. Так это вижу я", — ответил Венгер.