Венгер готов стать советником "Арсенала"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что заинтересован в возвращении в лондонский клуб в качестве советника.

В уникальном интервью The Guardian, где вопросы Венгеру задают различные знаменитости, наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо интересуется у своего многолетнего соперника насчет возвращения в клуб, где Арсен провел 22 сезона.

"Мне довелось узнать тебя в УЕФА и ФИФА во время встреч и обедов. Учитывая твою культуру и твое видение, убежден, у тебя есть качества, чтобы быть первоклассным руководителем вроде исполнительного директора или спортивного директора в клубе. Ты бы рассмотрел такую роль в "Арсенале", или ты всегда хотел лишь тренировать?" — задает свой вопрос Моуриньо.

"Нет, я бы рассмотрел возможность быть при руководстве "Арсенала" в качестве советника".

"Я искренне верю, что в больших клубах имеет место дефицит знаний соревнований топ-уровня и матчей топ-уровня. А в последнее время мы убедились, что есть много способов достичь успеха в футболе".

"К примеру, есть способ "Баварии", где весь успех и преемственность обеспечиваются людьми, которые знают ценности клуба, и они передают это из поколения в поколение. Я говорю о Беккенбауэре, Хенессе, Румменигге".

"Или есть модели в Англии — быстрые деньги и быстрый успех".

"Оба способа могут работать. Мне нравится, когда клуб обладает индивидуальностью и знаниями, передавая это из поколения в поколение. Так это вижу я", — ответил Венгер.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 11.10.2020 18:44 # unclearness
    Может посоветовать, как делать не надо)

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  2. pavlix76 11.10.2020 17:36 # pavlix76
    только у команды дела пошли...

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  3. lites 11.10.2020 17:07 # lites
    Не надо, спасибо. Не напоминай о себе пожалуйста, те кошмары которые ты творил до сих пор снятся.

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