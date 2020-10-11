"Вест Хэму" не удалось купить Кинга за 13 млн. фунтов

"Борнмут" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 13 миллионов фунтов о покупке нападающего Джошуа Кинга.

Кинг, от контракта которого остается менее года, жаждет вернуться в Премьер-Лигу, а "Борнмут" не собирается этому препятствовать.



Однако предложение "Вест Хэма" не устроило "вишенок", которые хотят за 28-летнего игрока сборной Норвегии около 17-18 млн. фунтов.



По информации The Guardian, на прошлой неделе приобрести Кинга также пытался "Торино", однако предложение клуба Серии А оказалось совсем скромным — только 7 млн. евро (6.4 млн. фунтов).



Не исключено, что в борьбу за Кинга могут вступить и другие клубы Премьер-Лиги. Интерес к январской трансферной цели "Манчестер Юнайтед" также проявляют "Астон Вилла", "Брайтон" и "Вест Бромвич".