"Вест Хэму" не удалось купить Кинга за 13 млн. фунтов
"Борнмут" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 13 миллионов фунтов о покупке нападающего Джошуа Кинга.
Кинг, от контракта которого остается менее года, жаждет вернуться в Премьер-Лигу, а "Борнмут" не собирается этому препятствовать.
Однако предложение "Вест Хэма" не устроило "вишенок", которые хотят за 28-летнего игрока сборной Норвегии около 17-18 млн. фунтов.
По информации The Guardian, на прошлой неделе приобрести Кинга также пытался "Торино", однако предложение клуба Серии А оказалось совсем скромным — только 7 млн. евро (6.4 млн. фунтов).
Не исключено, что в борьбу за Кинга могут вступить и другие клубы Премьер-Лиги. Интерес к январской трансферной цели "Манчестер Юнайтед" также проявляют "Астон Вилла", "Брайтон" и "Вест Бромвич".
11.10.2020 15:00
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