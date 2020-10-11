"Пэлас" готов заплатить 30 млн. фунтов за Сарра

"Кристал Пэлас" готов заплатить рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов за вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра.

На протяжении последних недель "Пэлас" интересовался Саидом Бенрахмой, однако накануне стало известно, что звезда "Брентфорда" направляется в "Вест Хэм".



В сложившейся ситуации "орлы" готовы переключить свое внимание на Сарра, которого в это трансферное окно связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".



Однако издание The Sun не уверено, что предложения "Пэлас" в 30 млн. фунтов окажется достаточно. Ранее "Уотфорд" предупреждал заинтересованные клубы, что 22-летний сенегалец не уйдет менее чем за 40 млн. фунтов.



"Орлам" может помочь, если они будут единственным реальным покупателем на Сарра, который лишь в прошлом году перешел к "шершням" из "Ренна".