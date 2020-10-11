Венгер: "Арсенал" способен удивить в этом году"
Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" способны стать командой-сюрпризом этого сезона Премьер-Лиги.
Венгер находится под впечатлением от философии нынешнего главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и одобряет те приобретения, которые "канониры" осуществили в минувшее трансферное окно.
Арсен не удивится, если в этом сезоне его бывший игрок замахнется на нечто большее, чем просто место в топ-4 Премьер-Лиги.
"Ему нужно продолжать формировать команду под свое видение и придерживаться своих идей до конца".
"Думаю, у них хороший командный дух, и есть хорошие шансы на успешный сезон".
"Убежден, будет очень сложно набрать очков больше, чем они набрали в прошлом сезоне. Но я верю, что "Арсенал" способен финишировать в топ-4, если не больше. Почему я так говорю?"
"На мой взгляд, они способы удивить в этом году. Они хорошо закупились, они укрепили свою оборону. А также они сохранили уже имеющихся игроков. В свой последний год в клубе я купил Пьер-Эмерика Обамеянга, и они сохранили его. У них есть все ингредиенты и нет по-настоящему слабых мест", — сообщил Венгер The Guardian.
11.10.2020 13:00
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Вылетом из эйпиэл разве что. И то удивит только радужных гейгуннеров. Адекватный люд понимает что там никчёмному вулвичу и место.
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