Венгер: "Арсенал" способен удивить в этом году"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "канониры" способны стать командой-сюрпризом этого сезона Премьер-Лиги.

Венгер находится под впечатлением от философии нынешнего главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и одобряет те приобретения, которые "канониры" осуществили в минувшее трансферное окно.



Арсен не удивится, если в этом сезоне его бывший игрок замахнется на нечто большее, чем просто место в топ-4 Премьер-Лиги.



"Ему нужно продолжать формировать команду под свое видение и придерживаться своих идей до конца".



"Думаю, у них хороший командный дух, и есть хорошие шансы на успешный сезон".



"Убежден, будет очень сложно набрать очков больше, чем они набрали в прошлом сезоне. Но я верю, что "Арсенал" способен финишировать в топ-4, если не больше. Почему я так говорю?"



"На мой взгляд, они способы удивить в этом году. Они хорошо закупились, они укрепили свою оборону. А также они сохранили уже имеющихся игроков. В свой последний год в клубе я купил Пьер-Эмерика Обамеянга, и они сохранили его. У них есть все ингредиенты и нет по-настоящему слабых мест", — сообщил Венгер The Guardian.