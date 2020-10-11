Вудворд готов быть бесжалостным с Сульшером

Оле Гуннар Сульшер Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд не будет церемониться с главным тренером Оле Гунаром Сульшером, если тот резко не выправит игру и результаты команды после международного перерыва.

На старте нового сезона "красные дьяволы" выглядят просто ужасно, проиграв дома "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэму", а также одержав во многом случайную победу против "Брайтона".

Во всех трех сыгранных матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" показал удручающий футбол, и Сульшер уже находится под громадным давлением.

Как сообщает Daily Mirror, ближайшие недели станут определяющими для Сульшера. Вудворд не будет тянуть с увольнением норвежского специалиста, если "дьяволы" не прибавят, и на то есть большая причина.

Имя этой причины — Маурисио Почеттино. Боссы "Юнайтед" отлично осведомлены, что экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" заинтересован в работе с "дьяволами".

Принимая решение в отношении Сульшера, Вудворд собирается отстраниться от эмоций, хотя именно на эмоциях Эд и предложил Оле Гуннару постоянный контракт в марте 2019.

Также Вудворда подгоняет возможный интерес других клубов к Почеттино. Например, ходят слухи, что "Манчестер Сити" может предложить работу Маурисио, если Хосеп Гвардиола так и не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Почеттино, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 11.10.2020 16:28 # keane16
    Никого из списка не купил, провалил какое уже по счету ТО и оно блять не будет церемониться? Пора разорвать очело этой плешивой гниде. Развалил всё блять нахуй чмо ебаное

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  2. irbis85 11.10.2020 14:45 # irbis85
    а помните как все на него молились когда он после назначения подряд несколько игр с ноунеймами а играл...

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  3. vyrentz 11.10.2020 14:43 # vyrentz
    просто хозяева пидорасы, тут даже не во вротвурде дело

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  4. van-der-slav 11.10.2020 13:38 # van-der-slav
    обоих пора в шею гнать

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  5. dkas6242 11.10.2020 13:12 # dkas6242
    Не купили кого он просил купить, теперь с него спрашивают. Давно этого Вудварда самого нужно уволить.

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  6. largo-winch 11.10.2020 13:06 # largo-winch
    Это абсолютно новый МЮ

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  7. flamic 11.10.2020 13:05 # flamic
    Давно пора. Это не его тема. Пусть в ЧШ поработает и добьётся чего то сначала.

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  8. dallaslp 11.10.2020 13:02 # dallaslp
    посмотрите на его лицо - типичный Дэвид Мойес. Потом только в Реал Сосьедад дорога

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  9. quavo 11.10.2020 12:51 # quavo
    срульшер норм справился бы с ролью спорт директора.

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  10. superperez101 11.10.2020 12:44 # superperez101
    а потом еще каваний забьет как его в театре научили, пенальдеш козликом подпрыгнет на пенке и все устаканится

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  11. superperez101 11.10.2020 12:43 # superperez101
    да ладно вам, щас пару побед после паузы и ждите интервью что все на мази, несколько приобретений до титула и тд

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  12. sausage 11.10.2020 12:32 # sausage
    Опять журналисты прочитали мысли Вудворда. А по сути правильно многие считали, что ставка на Сульшера может обернуться простой тратой времени для клуба. В какой-то момент в прошлом сезоне показалось, что норвег идёт в правильном направлении и в команде что-то стало получаться, но сейчас опять та же фигня - играют только когда получается, а получаться стало всё реже и реже. Возможно, если Оле дать ещё время, у него получится что-то более серьёзное, но такого времени у МЮ уже нет. Почеттино тоже понадобится, как минимум сезон, а то и больше, он не Конте, у него свои методы работы. Создавать свою команду ему придётся почти с нуля ибо рассуждения, что Сульшер якобы в своё время подготовил почву и расчистил поле для работы топового тренера, не более, чем дилетантские разговоры. Любому тренеру для достижения высоких результатов в долгосрочной перспективе нужны свои исполнители.

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  13. andrew10 11.10.2020 12:19 # andrew10
    Фанаты МЮ готовы быть безжалостными с Вудвордом.

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  14. nehta 11.10.2020 12:14 # nehta
    Я не могу понять одного - если при нескольких довольно хороших тренерах команда не показывает должного уровня и каждое ТО приносит только разочарование, то может дело не в тренерах, а давно пора поменять кого-то повыше?!

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  15. scauzer11 11.10.2020 12:10 # scauzer11
    ну вот доепались до Олежки, нормальный тренер, а главное движется в правильном направлении)

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  16. imf-tau 11.10.2020 12:04 # imf-tau
    А каково ответственность Вудврота за в который раз проваленной трансферное окно?
    Какова его ответственность за то что спорт дир так и не был нанят?
    Оле не гений, но люди обычно хотят чтобы были созданы условия, чтобы работу можно было делать.

    Если человеку дать кувалду и просить запускать ракеты в космос, то хоть Циолковского или Королева или Маска найми - у них не получится. Не потому что они не способны, а потому что кувалда ракеты в космос не запускает.

    В общем, вангую что ни один нормальный тренер не пойдет в нашу помойку, пока там такое уебанское руководство. Поч, держись подальше, не губи карьеру.

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