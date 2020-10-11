Вудворд готов быть бесжалостным с Сульшером
Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд не будет церемониться с главным тренером Оле Гунаром Сульшером, если тот резко не выправит игру и результаты команды после международного перерыва.
На старте нового сезона "красные дьяволы" выглядят просто ужасно, проиграв дома "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэму", а также одержав во многом случайную победу против "Брайтона".
Во всех трех сыгранных матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" показал удручающий футбол, и Сульшер уже находится под громадным давлением.
Как сообщает Daily Mirror, ближайшие недели станут определяющими для Сульшера. Вудворд не будет тянуть с увольнением норвежского специалиста, если "дьяволы" не прибавят, и на то есть большая причина.
Имя этой причины — Маурисио Почеттино. Боссы "Юнайтед" отлично осведомлены, что экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" заинтересован в работе с "дьяволами".
Принимая решение в отношении Сульшера, Вудворд собирается отстраниться от эмоций, хотя именно на эмоциях Эд и предложил Оле Гуннару постоянный контракт в марте 2019.
Также Вудворда подгоняет возможный интерес других клубов к Почеттино. Например, ходят слухи, что "Манчестер Сити" может предложить работу Маурисио, если Хосеп Гвардиола так и не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.
11.10.2020 12:00
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Последние комментарии:
Никого из списка не купил, провалил какое уже по счету ТО и оно блять не будет церемониться? Пора разорвать очело этой плешивой гниде. Развалил всё блять нахуй чмо ебаное
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а помните как все на него молились когда он после назначения подряд несколько игр с ноунеймами а играл...
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просто хозяева пидорасы, тут даже не во вротвурде дело
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обоих пора в шею гнать
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Не купили кого он просил купить, теперь с него спрашивают. Давно этого Вудварда самого нужно уволить.
(ответить)
Это абсолютно новый МЮ
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Давно пора. Это не его тема. Пусть в ЧШ поработает и добьётся чего то сначала.
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посмотрите на его лицо - типичный Дэвид Мойес. Потом только в Реал Сосьедад дорога
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срульшер норм справился бы с ролью спорт директора.
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а потом еще каваний забьет как его в театре научили, пенальдеш козликом подпрыгнет на пенке и все устаканится
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да ладно вам, щас пару побед после паузы и ждите интервью что все на мази, несколько приобретений до титула и тд
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Опять журналисты прочитали мысли Вудворда. А по сути правильно многие считали, что ставка на Сульшера может обернуться простой тратой времени для клуба. В какой-то момент в прошлом сезоне показалось, что норвег идёт в правильном направлении и в команде что-то стало получаться, но сейчас опять та же фигня - играют только когда получается, а получаться стало всё реже и реже. Возможно, если Оле дать ещё время, у него получится что-то более серьёзное, но такого времени у МЮ уже нет. Почеттино тоже понадобится, как минимум сезон, а то и больше, он не Конте, у него свои методы работы. Создавать свою команду ему придётся почти с нуля ибо рассуждения, что Сульшер якобы в своё время подготовил почву и расчистил поле для работы топового тренера, не более, чем дилетантские разговоры. Любому тренеру для достижения высоких результатов в долгосрочной перспективе нужны свои исполнители.
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Фанаты МЮ готовы быть безжалостными с Вудвордом.
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Я не могу понять одного - если при нескольких довольно хороших тренерах команда не показывает должного уровня и каждое ТО приносит только разочарование, то может дело не в тренерах, а давно пора поменять кого-то повыше?!
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ну вот доепались до Олежки, нормальный тренер, а главное движется в правильном направлении)
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А каково ответственность Вудврота за в который раз проваленной трансферное окно?
Какова его ответственность за то что спорт дир так и не был нанят?
Оле не гений, но люди обычно хотят чтобы были созданы условия, чтобы работу можно было делать.
Если человеку дать кувалду и просить запускать ракеты в космос, то хоть Циолковского или Королева или Маска найми - у них не получится. Не потому что они не способны, а потому что кувалда ракеты в космос не запускает.
В общем, вангую что ни один нормальный тренер не пойдет в нашу помойку, пока там такое уебанское руководство. Поч, держись подальше, не губи карьеру.
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