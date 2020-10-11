Вудворд готов быть бесжалостным с Сульшером

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд не будет церемониться с главным тренером Оле Гунаром Сульшером, если тот резко не выправит игру и результаты команды после международного перерыва.

На старте нового сезона "красные дьяволы" выглядят просто ужасно, проиграв дома "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэму", а также одержав во многом случайную победу против "Брайтона".



Во всех трех сыгранных матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" показал удручающий футбол, и Сульшер уже находится под громадным давлением.



Как сообщает Daily Mirror, ближайшие недели станут определяющими для Сульшера. Вудворд не будет тянуть с увольнением норвежского специалиста, если "дьяволы" не прибавят, и на то есть большая причина.



Имя этой причины — Маурисио Почеттино. Боссы "Юнайтед" отлично осведомлены, что экс-наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" заинтересован в работе с "дьяволами".



Принимая решение в отношении Сульшера, Вудворд собирается отстраниться от эмоций, хотя именно на эмоциях Эд и предложил Оле Гуннару постоянный контракт в марте 2019.



Также Вудворда подгоняет возможный интерес других клубов к Почеттино. Например, ходят слухи, что "Манчестер Сити" может предложить работу Маурисио, если Хосеп Гвардиола так и не продлит свой истекающий в конце сезона контракт.