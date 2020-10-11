Де Брюйне все равно, перейдет ли Месси в "Сити"

Кевин Де Брюйне и Лионель Месси Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал слухи насчет возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам".

На днях операционный директор "Сити" Омар Беррда заверил, что его клуб обладает достаточными ресурсами, чтобы подписать Месси следующим летом, когда у Лионеля истекает контракт на "Ноу Камп".

Однако Де Брюйне равнодушен к этим спекуляциям и не хочет забегать вперед.

"Если честно, мне все равно. Если он перейдет, это хорошо. Если нет, у нас достаточно хороших игроков в клубе, совместной игрой с которыми я наслаждаюсь, но в любом случае это не случится сейчас", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 11:00

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  1. slava-man-utd 11.10.2020 11:29 # slava-man-utd
    Нахер этот гном нужен. Его сломают же в первом матче

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  2. alexomck 11.10.2020 11:19 # alexomck
    Месси в команде он видеть, ясен, не хочет, палевно ответил, что взять с ногомячиста:)

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  3. yamateh 11.10.2020 11:10 # yamateh
    лукавит, либо говорят деньги
    думаю все игроки мира не отказались бы месси в команде

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