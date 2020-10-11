Лейва всегда был уверен, что "Ливерпуль" выиграет трофеи с Клоппом

Лукас Лейва и Юрген Клопп Экс-полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва признался, что у него не было сомнений насчет успеха "красных" при Юргене Клоппе.

Посвятив "Ливерпулю" целое десятилетие, в 2017, спустя два года после назначения Клоппа главным тренером, Лукас покинул мерсисайдский клуб.

Уже тогда Лейва был уверен, что "Ливерпуль" обречен на успех, хотя Клопп завоевал свой первый трофей с "красными" только в 2019 году, выиграв Лигу Чемпионов.

"Когда я уходил из клуба, то на 100 процентов был уверен, что приближается великий момент. Ты мог чувствовать это".

"Ты мог чувствовать происходящие изменения. Я был уверен, что трофеи придут, но ты никогда не знаешь, когда это точно случится, потому что тебе противостоит так много хороших команд. Непросто это предсказать".

"Но я мог чувствовать, что "Ливерпуль" вернется и одержит важные победы. Конечно, Премьер-Лига всегда была целью номер один. Каждый сезон. Я мог чувствовать это, да".

"Когда пришел Юрген Клопп, для меня это было новое начало. Так я это чувствовал. Постепенно я начал лучше понимать, как он хочет, чтобы мы играли. Мне довелось поиграть на различных позициях".

"Он был отличным тренером для меня, я многому научился у него. Я провел у него два года, два сезона, но этого оказалось достаточно, чтобы многому научиться и понять, как он хочет играть".

"Поэтому у нас до сих пор отличные отношения — он всегда относился ко не с таким большим уважением, и я старался отвечать взаимностью", — сообщил Лейва LFC TV.


Метки Клопп, Лейва, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 10:00

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  1. bangladesh 11.10.2020 11:19 # bangladesh
    всегда был средним игроком, единственный период показывал топ уровень в опорке очень короткое время, далее получил травму и стух.

    Но всегда боролся и был предан команде, столько тренеров сменилось при нем за 10 лет, не устраивал козни ( как в некоторых помойных клубах) отдавался до конца и можно смело сказать , что вошёл в историю клуба

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  2. meshuggah 11.10.2020 10:53 # meshuggah
    Никому не нужные картонки

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