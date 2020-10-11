Лейва всегда был уверен, что "Ливерпуль" выиграет трофеи с Клоппом

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва признался, что у него не было сомнений насчет успеха "красных" при Юргене Клоппе.

Посвятив "Ливерпулю" целое десятилетие, в 2017, спустя два года после назначения Клоппа главным тренером, Лукас покинул мерсисайдский клуб.



Уже тогда Лейва был уверен, что "Ливерпуль" обречен на успех, хотя Клопп завоевал свой первый трофей с "красными" только в 2019 году, выиграв Лигу Чемпионов.



"Когда я уходил из клуба, то на 100 процентов был уверен, что приближается великий момент. Ты мог чувствовать это".



"Ты мог чувствовать происходящие изменения. Я был уверен, что трофеи придут, но ты никогда не знаешь, когда это точно случится, потому что тебе противостоит так много хороших команд. Непросто это предсказать".



"Но я мог чувствовать, что "Ливерпуль" вернется и одержит важные победы. Конечно, Премьер-Лига всегда была целью номер один. Каждый сезон. Я мог чувствовать это, да".



"Когда пришел Юрген Клопп, для меня это было новое начало. Так я это чувствовал. Постепенно я начал лучше понимать, как он хочет, чтобы мы играли. Мне довелось поиграть на различных позициях".



"Он был отличным тренером для меня, я многому научился у него. Я провел у него два года, два сезона, но этого оказалось достаточно, чтобы многому научиться и понять, как он хочет играть".



"Поэтому у нас до сих пор отличные отношения — он всегда относился ко не с таким большим уважением, и я старался отвечать взаимностью", — сообщил Лейва LFC TV.