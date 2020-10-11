Аппиа: "Партей и "Арсенал" идеально подходят друг другу"
Экс-нападающий "Кристал Пэлас" и сборной Ганы Квеси Аппиа заявил, что его соотечественник Томас Партей идеален для "Арсенала".
В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выкупил Партея у "Атлетико" за отступные в 45 миллионов фунтов.
В лице Томаса "канониры" получили игрока, который любит работать с мячом, и Аппиа ожидает, что 27-летний полузащитник будет чувствовать себя в Премьер-Лиге столь же уверенно, как и Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед".
"При Артете "Арсенал" играет, много владея мячом и начиная розыгрыш от обороны, и это очень соответствует его стилю, потому что он чувствует себя очень комфортно с мячом".
"Кроме того, он выступал в Испании – в очень техничной лиге, где много держат мяч и совершают много передач, так что "Арсенал" ему очень хорошо подходит".
"Таким же образом играют и топ-команды в Англии, так что мы имеем дело с игроком, который довольно легко здесь освоится".
"Глядя на "Манчестер Юнайтед" и на то, как Фернандеш освоился в Премьер-Лиге, я ожидаю, что похожим образом будет и с Томасом".
"Он обладает мастерством и играет в нужном для "Арсенала" стиле, так что они идеально подходят друг для друга", — сообщил Аппиа BBC.
11.10.2020 09:00
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Как будто лучшего пзщ мира подписали
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Немного "Арсенала".
Мо Эль-Ненни, которого многие уже списали, а некоторые вовсе позабыли, был лучшим игроком центра поля "Арсенала" в сыгранном отрезке чемпионата.
Артета ему полностью доверяет, и хавбек пока, мягко говоря, не подводит. Мо хорош в командном взаимодействии, хорошо поддерживает атаку, в то же время качественно помогает своим защитникам.
Но тут пришёл Партей. Вне сомнения, что полузащитнику из Ганы будет отведена одна из ключевых ролей, поэтому встаёт вопрос о структуре, которой хочет в будущем придерживаться Микель.
При 3-4-3 рядом с Эль-Ненни играли Джака или Себальос, но сейчас интересует то, кто же станет партнёром Томаса. Джака, который также пользуется доверием Артеты, по набору своих качеств более менее схож с Эль-Ненни, Себальос же более атакующий вариант центрхава, нацеленный на созидание.
Как вариант - переход на схему 4-3-3, в которой можно одновременно уместить сразу трёх игроков центра поля. При этом Партей добавит вариативности. Например, при использовании двух контролирующих опорников в лице Джаки и Эль-Ненни более агрессивный и работоспособный Томас сможет активнее поддерживать атаку без потери оборонительного потенциала, что, несомненно, будет отличным подспорьем для "Арсенала" в играх против больших команд.
Также Томас может сыграть и глубже в паре с Гранитом или Мо (в этом случае линия из двух опорников также меняет свой функционал: один в роли контролирующего, второй - агрессивного разрушителя), тогда найдётся место для креативного Себальоса, хорошо владеющего пасом.
В общем, возвращение Эль-Ненни и покупка Партея не только усилят среднюю линию "канониров", но и оптимизируют её в различных вариантах. Поэтому всем советуем внимательнее понаблюдать за лондонцами в этом сезоне.
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Достали обсасывать этого нигу, пусть хоть разок сыграет.
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