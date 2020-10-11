Аппиа: "Партей и "Арсенал" идеально подходят друг другу"

Экс-нападающий "Кристал Пэлас" и сборной Ганы Квеси Аппиа заявил, что его соотечественник Томас Партей идеален для "Арсенала".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" выкупил Партея у "Атлетико" за отступные в 45 миллионов фунтов.



В лице Томаса "канониры" получили игрока, который любит работать с мячом, и Аппиа ожидает, что 27-летний полузащитник будет чувствовать себя в Премьер-Лиге столь же уверенно, как и Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед".



"При Артете "Арсенал" играет, много владея мячом и начиная розыгрыш от обороны, и это очень соответствует его стилю, потому что он чувствует себя очень комфортно с мячом".



"Кроме того, он выступал в Испании – в очень техничной лиге, где много держат мяч и совершают много передач, так что "Арсенал" ему очень хорошо подходит".



"Таким же образом играют и топ-команды в Англии, так что мы имеем дело с игроком, который довольно легко здесь освоится".



"Глядя на "Манчестер Юнайтед" и на то, как Фернандеш освоился в Премьер-Лиге, я ожидаю, что похожим образом будет и с Томасом".



"Он обладает мастерством и играет в нужном для "Арсенала" стиле, так что они идеально подходят друг для друга", — сообщил Аппиа BBC.