"Ливерпуль" может купить Джека Батленда
"Ливерпуль" задумывается о приобретении голкипера "Стоука" Джека Батленда.
Некогда Батленд, самый молодой голкипер сборной Англии всех времен, считался невероятно талантливым игроком и отправился в Чемпионшип лишь потому, что "Стоук" установил заградительную цену за Джека.
В последнее время Батленда идет только по нисходящей спирали. Сейчас Джеку уже 27, и с недавних пор валлиец Адам Дэвис вытеснил его из стартового состава "гончаров".
Батленд остается одним из самых высокооплачиваемых игроков "Стоука" и имеет контракт только до конца сезона, поэтому досрочное расставание может быть в интересах обеих сторон.
Эта ситуация привлекла внимание "Ливерпуля", который засомневался в Адриане как дублере для Алиссона после шокирующего поражения 7:2 от "Астон Виллы" перед международным перерывом.
Как напоминает Daily Mirror, сделки между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги разрешены до следующей пятницы, так что "Ливерпуль" может использовать эту возможность, чтобы укрепить последний рубеж.
11.10.2020 08:00
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Когда-то сток просил за него полтинник, а теперь и рады избавиться бесплатно. странно, что в самый рассвет вратарской карьеры батленд скатился до запасного середняка шипа.
Как по мне это кипер уровня фостера или фабиански, типичный середнячок апл. адриан, конечно, за сезон привез много, да и не чувствуется в его игре уверенности, но будет ли его замена однозначно лучше, это вопрос
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Обоссывал пенсов когда это еще не было мэйнстримом
http://fapl.ru/posts/21398/?c=1
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так себе укрепление , такой же как и Адриан
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