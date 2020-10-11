"Ливерпуль" может купить Джека Батленда

Джек Батленд "Ливерпуль" задумывается о приобретении голкипера "Стоука" Джека Батленда.

Некогда Батленд, самый молодой голкипер сборной Англии всех времен, считался невероятно талантливым игроком и отправился в Чемпионшип лишь потому, что "Стоук" установил заградительную цену за Джека.

В последнее время Батленда идет только по нисходящей спирали. Сейчас Джеку уже 27, и с недавних пор валлиец Адам Дэвис вытеснил его из стартового состава "гончаров".

Батленд остается одним из самых высокооплачиваемых игроков "Стоука" и имеет контракт только до конца сезона, поэтому досрочное расставание может быть в интересах обеих сторон.

Эта ситуация привлекла внимание "Ливерпуля", который засомневался в Адриане как дублере для Алиссона после шокирующего поражения 7:2 от "Астон Виллы" перед международным перерывом.

Как напоминает Daily Mirror, сделки между клубами Премьер-Лиги и Футбольной Лиги разрешены до следующей пятницы, так что "Ливерпуль" может использовать эту возможность, чтобы укрепить последний рубеж.


Метки Батленд, Ливерпуль, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 08:00

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  1. liverfun 11.10.2020 10:40 # liverfun
    Когда-то сток просил за него полтинник, а теперь и рады избавиться бесплатно. странно, что в самый рассвет вратарской карьеры батленд скатился до запасного середняка шипа.
    Как по мне это кипер уровня фостера или фабиански, типичный середнячок апл. адриан, конечно, за сезон привез много, да и не чувствуется в его игре уверенности, но будет ли его замена однозначно лучше, это вопрос

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  2. superglor 11.10.2020 10:04 # superglor
    Обоссывал пенсов когда это еще не было мэйнстримом

    http://fapl.ru/posts/21398/?c=1

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  3. scauzer11 11.10.2020 09:53 # scauzer11
    так себе укрепление , такой же как и Адриан

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