Кейн, вероятно, не сыграет против сборной Бельгии

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, вероятно, не сыграет за сборную Англии против Бельгии в воскресенье из-за травмы.

В воскресенье вечером англичане проведут на "Уэмбли" важнейший матч Лиги Наций, но сделать это им, по всей видимости, придется без своего капитана Кейна.

Как сообщают The Sun и The Telegraph, на текущей неделе Харри получил мышечное повреждение на тренировке "трех львов".

Стоит отметить, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт прислушался к своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" и позволил Кейну отдохнуть во время товарищеского матча против Уэльса в минувший четверг. Харри специально берегли к битве с Бельгией, но вмешались обстоятельства.

К счастью для Саутгейта, у него есть готовая замена в лице нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, который находится в великолепной форме, отметившись победным голом против валлийцев.

Для Кейна позитивный момент заключается в том, что его травма незначительна. 27-летний нападающий может вернуться к матчу против Дании в среду.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 07:00

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  1. andrew10 11.10.2020 11:46 # andrew10
    Жалько. Хотел глянуть этот матч, чтоб все в боевитых составах. Что ж, Калверт-Левин - твой выход!

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