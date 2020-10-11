Кейн, вероятно, не сыграет против сборной Бельгии

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, вероятно, не сыграет за сборную Англии против Бельгии в воскресенье из-за травмы.

В воскресенье вечером англичане проведут на "Уэмбли" важнейший матч Лиги Наций, но сделать это им, по всей видимости, придется без своего капитана Кейна.



Как сообщают The Sun и The Telegraph, на текущей неделе Харри получил мышечное повреждение на тренировке "трех львов".



Стоит отметить, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт прислушался к своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" и позволил Кейну отдохнуть во время товарищеского матча против Уэльса в минувший четверг. Харри специально берегли к битве с Бельгией, но вмешались обстоятельства.



К счастью для Саутгейта, у него есть готовая замена в лице нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, который находится в великолепной форме, отметившись победным голом против валлийцев.



Для Кейна позитивный момент заключается в том, что его травма незначительна. 27-летний нападающий может вернуться к матчу против Дании в среду.