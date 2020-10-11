Анонс матча Англия — Бельгия

В воскресенье вечером в рамках Лиги Наций Англия сразится с первой сборной мира по рейтингу ФИФА в лице Бельгии.

После двух сыгранных туров на групповой стадии Лиги Наций англичане уступают два очка бельгийцам, которые пока идут без потерь.



Для команды "трех львов" это возможность поквитаться с бельгийцами за два поражения на Чемпионате Мира 2018 года.



"Бельгия заслуживает огромной похвалы за стабильность своей игры. Они потрясающе выступили на Чемпионате Мира, победили там Бразилию. Думаю, Роберто (Мартинес) великолепно справляется со своей работой".



"Они начали показывать игру, которая соответствует их талантам. Особенно это касается пары последних лет".



"Это отличная возможность для нас провести великолепный матч, устроив себе хорошую проверку и постаравшись приблизиться к поздним стадиям Лиги Наций. Для обеих команд многое стоит на кону", — говорит главный тренер англичан Гарет Саутгейт.



- Англия проиграла только одну из 21 первой встречи с Бельгией (15 побед, 5 ничьих), но с тех пор потерпела уже два поражения — оба раза на ЧМ-2018.



- Бельгия может стать первой со времен Франции (2004 и 2010) сборной, одержавшей три победы подряд против англичан.



- После поражения 4:1 от Германии на ЧМ-2010 Англия больше не проигрывала по воскресеньям (9 побед, 4 ничьи), а при Гарете Саутгейте выиграла все пять таких матчей.



- Англия не пропустила ни одного гола в шести последних матчах. Если удастся не пропустить и против Бельгии, это будет лучшая серия "трех львов" в истории.



- Англия выиграла 19 из 20 последних домашних матчей соревновательного характера, уступив лишь Испании в сентябре 2018 (1:2).



- Бельгия забивала в каждом из 19 последних выездных матчей (всего 54 гола), выиграв 15 из них при двух поражениях. В 16 из 19 таких матчей "красные дьяволы" забивали минимум дважды, включая все 13 крайних.



- В своих пяти последних домашних матчах за Англию Харри Кейн поучаствовал в 10 голах, включая два своих хет-трика.



- Нападающий бельгийцев Мичи Батшуайи забил четыре гола при двух выходах в старте в этом розыгрыше Лиги Наций.



- В данный момент Бельгия возглавляет рейтинг сборных ФИФА, Англия — четвертая.



Из-за болезни, не связанной с коронавирусом, этот матч пропустит защитник Бен Чилуэлл. Тэмми Абрахэм и Джейдон Санчо снова доступны для сборной Англии. Джек Грилиш и Доминик Калверт-Левин, ярко проявившие себя в товарищеском матче против Уэльса, имеют хорошие шансы сохранить свои места в стартовом составе.



Лига Наций. Группа A2

Сборная Англии — сборная Бельгии

Лондон. Стадио "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция