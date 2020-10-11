"Вест Хэм" близок к покупке Бенрахмы

Саид Бенрахма "Вест Хэм" близок к приобретению вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы.

"Вест Хэм" весьма посредственно провел летнее трансферное окно, подписав лишь защитника Владимира Цоуфала.

Однако для клубов Премьер-Лиги до 16 октября сохраняется возможность подписывать игроков из Футбольной Лиги, и "молотобойцы" намерены этим воспользоваться для приглашения Бенрахмы.

По информации Sky Sports, "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Брентфордом" по Саиду, который в данный момент находится в расположении сборной Алжира.

Интерес к 25-летнему Бенрахме, который отметился уже двумя голами за "пчел" в этом сезоне, также проявляет "Кристал Пэлас".


Метки Бенрахма, Брентфорд, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 00:05

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  1. lahmatyj 11.10.2020 01:08 # lahmatyj
    Если подпишут, то Лансини, походу, в ВХЮ все. Так и не вышел на прежний уровень после травмы в обоссаной сборной.

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  2. anabanana94 11.10.2020 00:51 # anabanana94
    Очень нравится Саид, даже как-то странно, почему топ клубы его не покупают, думаю в Вест Хэме отлично раскроется.

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