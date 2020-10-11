"Вест Хэм" близок к покупке Бенрахмы

"Вест Хэм" близок к приобретению вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы.

"Вест Хэм" весьма посредственно провел летнее трансферное окно, подписав лишь защитника Владимира Цоуфала.



Однако для клубов Премьер-Лиги до 16 октября сохраняется возможность подписывать игроков из Футбольной Лиги, и "молотобойцы" намерены этим воспользоваться для приглашения Бенрахмы.



По информации Sky Sports, "Вест Хэм" значительно продвинулся в переговорах с "Брентфордом" по Саиду, который в данный момент находится в расположении сборной Алжира.



Интерес к 25-летнему Бенрахме, который отметился уже двумя голами за "пчел" в этом сезоне, также проявляет "Кристал Пэлас".