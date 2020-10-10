Де Брюйне пока не обсуждал новый контракт

Полузащитник Кевин Де Брюйне рассказал, как на самом деле обстоит ситуация с согласованием нового контракта.

На днях издание Daily Mail сообщило, что Де Брюйне близок к подписанию нового пятилетнего контракта, благодаря которому его зарплата превысит 300 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.



Действительно, 29-летний бельгиец открыт к продлению сотрудничества, однако никаких переговоров пока не ведется.



"Я очень счастлив в клубе. Я ни разу не разговаривал с клубом, поэтому я не знаю, почему люди говорят, что я согласился на что-либо".



"Я всегда говорил каждому, что очень счастлив в клубе и чувствую себя комфортно. Если люди из клуба хотят поговорить со мной, я открыт к этому, а там станет видно. Но в данный момент ничего не произошло, поэтому я просто буду действовать по ситуации", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.