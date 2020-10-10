Кавани рассказал о роли Сульшера в своем трансфере

Нападающий Эдинсон Кавани рассказал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оказал большое влияние на его решение перейти к "красным дьяволам".

В заключительный день летнего трансферного окна Кавани присоединился к "Юнайтед" как свободный агент, заключив контракт до 2022 года.



Кто-то считает, что это приобретение было навязано Сульшеру, однако в реальности Оле Гуннару сам приложил усилия, чтобы 33-летний уругваец перешел к "дьяволам".



"Да, у меня состоялся разговор с главным тренером, и если быть честным, это тоже вдохновило меня на переход в "Юнайтед".



"Мы слегка поговорили о ментальном аспекте игры, о том, как ты можешь готовиться к каждому матчу, о конкуренции, о важных вещах в коллективе, и можно сказать, что мы сошлись насчет многих вещей. Насчет таких вещей, как самопожертвование, работа на команду, создание конкурентного духа, забота о других и совместная борьба. Я очень ценю все эти вещи".



"Думаю, когда вы сходитесь насчет таких вещей и мыслите похожим образом, это усиливает твое желание перейти в клуб, а затем стараться изо всех сил, упорно тренироваться и готовиться как можно лучше", — цитирует Кавани ESPN.