Венгер признал, что у Озила есть проблемы с дисциплиной
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что у полузащитника "канониров" Месута Озила имеются проблемы с дисциплиной.
Озил вот уже семь месяцев не играет за "Арсенал", а на текущей неделе стало известно, что Месут не был включен в заявку "канониров" на Лигу Европы.
Если проблема связана с тем, что Озил не желает подстраиваться под стиль нынешнего наставника "Арсенала" Микеля Артеты и отрабатывать в обороне, то Венгер этим совершенно не удивлен. Арсен вообще считает, что современный футбол не очень-то подходит для 31-летнего немца.
"Не сказать, что у него была лучшая дисциплина на поле. А игра без мяча не была его сильной стороной".
"Однако это решаемо, если рядом с ним ты поставишь более ориентированных на оборону игроков. Самое важное — обеспечить баланс между атакой и обороной".
"За последние 10 лет игроки деградировали в плане техники. Атлетизм стал важнее, чем техника и принятие решений. Теперь важнее физические данные, высокий темп, взрывная манера игры. А также важно быть шоуменом", — сообщил Венгер Der Spiegel.
10.10.2020 21:00
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Мне лично кажется, что Озил просто заложник своей зп, везде бобил и при Арсенн божил, и тут он дно, реально с безпонтовыми коллегами и он дно, Почему ушел Санчес и все до него?!
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Озил в канцлеры метит вместо прошмандовки Меркель, футбол ему только для электората нужен)
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во всех своих предыдущих командах Озил был топом и божил, только в сраном Арсенале виноват только он. Из него делают козла отпущения, его зарплата стала точкой преткновения
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