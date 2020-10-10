Венгер признал, что у Озила есть проблемы с дисциплиной

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что у полузащитника "канониров" Месута Озила имеются проблемы с дисциплиной.

Озил вот уже семь месяцев не играет за "Арсенал", а на текущей неделе стало известно, что Месут не был включен в заявку "канониров" на Лигу Европы.



Если проблема связана с тем, что Озил не желает подстраиваться под стиль нынешнего наставника "Арсенала" Микеля Артеты и отрабатывать в обороне, то Венгер этим совершенно не удивлен. Арсен вообще считает, что современный футбол не очень-то подходит для 31-летнего немца.



"Не сказать, что у него была лучшая дисциплина на поле. А игра без мяча не была его сильной стороной".



"Однако это решаемо, если рядом с ним ты поставишь более ориентированных на оборону игроков. Самое важное — обеспечить баланс между атакой и обороной".



"За последние 10 лет игроки деградировали в плане техники. Атлетизм стал важнее, чем техника и принятие решений. Теперь важнее физические данные, высокий темп, взрывная манера игры. А также важно быть шоуменом", — сообщил Венгер Der Spiegel.