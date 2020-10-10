Томпсон: "Я бы продал Ориги, а не Брюстера"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что "красным" следовало продать не Риана Брюстера, а Дивока Ориги.

Не желая слишком менять свой состав, добывший победы в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оставил Ориги в качестве запасного нападающего, а 20-летнего Брюстера, вернувшегося после блестящей аренды в "Суонси", продал в "Шеффилд Юнайтед" за 23.5 млн. фунтов.



Томпсон не одобряет это решение Клоппа и считает, что Брюстер превосходит Ориги в агрессии, как минимум.



"Что касается расставаний, то я расстроен тем, что они решили отпустить Риана Брюстера. Я бы хотел, чтобы он остался, и я вижу кое-какие причины для этого. Если вы спросите меня, отпустил бы я Брюстера или Дивока Ориги, то я бы назвал Ориги".



"Найдется не так много нападающих, которые обладают агрессией Брюстера. Есть парочка других игроков, от которых можно было бы избавиться вместо Брюстера. Например, от Джердана Шакири, он бы принес несколько миллионов", — сообщил Томпсон Paddy Power.