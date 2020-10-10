Томпсон: "Я бы продал Ориги, а не Брюстера"
Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что "красным" следовало продать не Риана Брюстера, а Дивока Ориги.
Не желая слишком менять свой состав, добывший победы в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оставил Ориги в качестве запасного нападающего, а 20-летнего Брюстера, вернувшегося после блестящей аренды в "Суонси", продал в "Шеффилд Юнайтед" за 23.5 млн. фунтов.
Томпсон не одобряет это решение Клоппа и считает, что Брюстер превосходит Ориги в агрессии, как минимум.
"Что касается расставаний, то я расстроен тем, что они решили отпустить Риана Брюстера. Я бы хотел, чтобы он остался, и я вижу кое-какие причины для этого. Если вы спросите меня, отпустил бы я Брюстера или Дивока Ориги, то я бы назвал Ориги".
"Найдется не так много нападающих, которые обладают агрессией Брюстера. Есть парочка других игроков, от которых можно было бы избавиться вместо Брюстера. Например, от Джердана Шакири, он бы принес несколько миллионов", — сообщил Томпсон Paddy Power.
10.10.2020 20:00
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Последние комментарии:
Старый маразматик
Кто продаст готового форварда и оставит неопытного и юного игрока
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Ёлы палы я вновь зауважал Фила,он единственный кто сказал про Брюста и про Ориги.Бельгиец в клубе неприкасаемый,чуть что "джокер", не трогать,а на самом деле,почти не попадающий в основу и так,и не освоивовший стиль немца игрок.Другое дело,что Ориги в отличии от Риана,не кому не нужен!
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может дело в том что Ориги никому не нужен и согласен сидеть на заменах, а тут и бабки норм, и практика пацану нужна игровая чтоб не губить талант на лавке!
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Не переживай - Ориги тоже продадим..следующим летом когда Мбаппе купим.
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