Грилиш рассказал, почему играет со спущенным гетрами
Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш назвал две причины, почему он играет со спущенными гетрами.
Спущенные гетры давно стало своего рода фирменной карточкой Грилиша, который в великолепной форме начал новый сезон, уже успев проявить себя и на международном уровне.
25-летний полузащитник не собирается менять свой стиль, потому что его икроножные мышцы слишком большие от природы, и в натянутых гетрах ему некомфортно.
"Я играю со спущенными гетрами по двум причинам. Во-первых, в моей жизни случился резкий взлет, когда я в свои 16 лет провел сезон со спущенными гетрами".
"Я подумал про себя: "Я хорошо отыграл этот сезон, и я собираюсь продолжать в том же духе".
"Есть и другая причина. Многие гетры слишком плотно прилегают к моим икрам, из-за чего у меня возникают судороги. В результате я стараюсь их спустить, чтобы оголить икры. Хотя я не работаю над ними, большие икры — это у нас семейное", — цитирует Грилиша Daily Star.
10.10.2020 19:00
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Последние комментарии:
их два таких
грилиш и инсинья
по большей степени это понты
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Да играй ты в чём хочешь и как хочешь.
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знакомое ощущение. у меня тоже большие икроножные мышцы от природы плюс я еще легкой атлетикой занимался раньше. короче, надеть и снять популярные нынче среди мужчин джинсы с зауженными книзу штанинами для меня - целый геморрой))
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А форму на 2 размера меньше зачем носит?
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просто выебоны для школьников
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