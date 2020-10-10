Грилиш рассказал, почему играет со спущенным гетрами

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш назвал две причины, почему он играет со спущенными гетрами.

Спущенные гетры давно стало своего рода фирменной карточкой Грилиша, который в великолепной форме начал новый сезон, уже успев проявить себя и на международном уровне.



25-летний полузащитник не собирается менять свой стиль, потому что его икроножные мышцы слишком большие от природы, и в натянутых гетрах ему некомфортно.



"Я играю со спущенными гетрами по двум причинам. Во-первых, в моей жизни случился резкий взлет, когда я в свои 16 лет провел сезон со спущенными гетрами".



"Я подумал про себя: "Я хорошо отыграл этот сезон, и я собираюсь продолжать в том же духе".



"Есть и другая причина. Многие гетры слишком плотно прилегают к моим икрам, из-за чего у меня возникают судороги. В результате я стараюсь их спустить, чтобы оголить икры. Хотя я не работаю над ними, большие икры — это у нас семейное", — цитирует Грилиша Daily Star.