Грилиш рассказал, почему играет со спущенным гетрами

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш назвал две причины, почему он играет со спущенными гетрами.

Спущенные гетры давно стало своего рода фирменной карточкой Грилиша, который в великолепной форме начал новый сезон, уже успев проявить себя и на международном уровне.

25-летний полузащитник не собирается менять свой стиль, потому что его икроножные мышцы слишком большие от природы, и в натянутых гетрах ему некомфортно.

"Я играю со спущенными гетрами по двум причинам. Во-первых, в моей жизни случился резкий взлет, когда я в свои 16 лет провел сезон со спущенными гетрами".

"Я подумал про себя: "Я хорошо отыграл этот сезон, и я собираюсь продолжать в том же духе".

"Есть и другая причина. Многие гетры слишком плотно прилегают к моим икрам, из-за чего у меня возникают судороги. В результате я стараюсь их спустить, чтобы оголить икры. Хотя я не работаю над ними, большие икры — это у нас семейное", — цитирует Грилиша Daily Star.


Метки Астон Вилла, Грилиш

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3737

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  1. superperez101 10.10.2020 20:23 # superperez101
    их два таких
    грилиш и инсинья
    по большей степени это понты

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  2. noi39 10.10.2020 20:17 # noi39
    Да играй ты в чём хочешь и как хочешь.

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  3. danilych89 10.10.2020 20:05 # danilych89
    знакомое ощущение. у меня тоже большие икроножные мышцы от природы плюс я еще легкой атлетикой занимался раньше. короче, надеть и снять популярные нынче среди мужчин джинсы с зауженными книзу штанинами для меня - целый геморрой))

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  4. dragonishka 10.10.2020 19:56 # dragonishka
    А форму на 2 размера меньше зачем носит?

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  5. dallaslp 10.10.2020 19:51 # dallaslp
    просто выебоны для школьников

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