Ван-Биссака может отказаться от выступлений за сборную Англии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака сделал большой намек на то, что откажется от выступлений за сборную Англии.
Поиграв за Англию и Демократическую Республику Конго на различных юношеских уровнях, свою взрослую международную карьеру Ван-Биссака собирался связать с командой "трех львов".
Ван-Биссака надеялся, что этому поспособствует его переход из "Кристал Пэлас" в "Юнайтед" в июне 2019. Выступая за "красных дьяволов", Аарон подтвердил свою репутацию одного из лучших крайних защитников Премьер-Лиги и помог своей команде завершить прошлый сезон на третьем месте в таблице.
Однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт продолжает игнорировать Ван-Биссаку, предпочитая Аарону справа в обороне более заточенных на атаку Трента Александер-Арнольда, Риса Джеймса, Кирана Триппьера и Кайла Уолкера.
Как раз Джеймс на днях был повышен из молодежной сборной Англии до взрослой, появившись на замену в товарищеском матче против Уэльса в минувший четверг (3:0).
Реакция Ван-Биссаки не заставила себя ждать. В своей биографии в инстаграме Аарон заменил английский флаг на флаг ДР Конго, и Daily Mirror рассматривает это как намек о готовности 22-летнего защитника начать выступать за африканскую сборную.
Добавим, Ван-Биссака все еще может выбрать сборную ДР Конго, потому что не заигран за Англию в официальных матчах. В августе 2019 Аарон был приглашен Саутгейтом на отборочные поединки Евро-2020 против Косово и Болгарии, но из-за травмы на вызов не откликнулся.
10.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
Такие гондоны не нужны сборной Англии. Обиделась телочка, не позвали ее в сборную... Пшел вон. Играй за свою Конго, чмошник.
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чоткая форма..телочкам 12-14 лет из тик тока явно нравится)) а угольку ван абасцаке надо грибы торчащие до груди закатывать иногда..
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выбрать сейчас ДР Конго будет глупейшим поступком. в той сборной ему ничего не светит (как это было с Гиггзом и Бэйлом в сборной Уэльса). ссвоего шанса в сборной Англии он еще дождется, если потерпит.
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Настолько сильно боится конкуренции с Таа?
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Этой новости уже несколько дней, а Миха только сейчас проснулся. С Добрым утром!
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