Ван-Биссака может отказаться от выступлений за сборную Англии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака сделал большой намек на то, что откажется от выступлений за сборную Англии.

Поиграв за Англию и Демократическую Республику Конго на различных юношеских уровнях, свою взрослую международную карьеру Ван-Биссака собирался связать с командой "трех львов".



Ван-Биссака надеялся, что этому поспособствует его переход из "Кристал Пэлас" в "Юнайтед" в июне 2019. Выступая за "красных дьяволов", Аарон подтвердил свою репутацию одного из лучших крайних защитников Премьер-Лиги и помог своей команде завершить прошлый сезон на третьем месте в таблице.



Однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт продолжает игнорировать Ван-Биссаку, предпочитая Аарону справа в обороне более заточенных на атаку Трента Александер-Арнольда, Риса Джеймса, Кирана Триппьера и Кайла Уолкера.



Как раз Джеймс на днях был повышен из молодежной сборной Англии до взрослой, появившись на замену в товарищеском матче против Уэльса в минувший четверг (3:0).



Реакция Ван-Биссаки не заставила себя ждать. В своей биографии в инстаграме Аарон заменил английский флаг на флаг ДР Конго, и Daily Mirror рассматривает это как намек о готовности 22-летнего защитника начать выступать за африканскую сборную.



Добавим, Ван-Биссака все еще может выбрать сборную ДР Конго, потому что не заигран за Англию в официальных матчах. В августе 2019 Аарон был приглашен Саутгейтом на отборочные поединки Евро-2020 против Косово и Болгарии, но из-за травмы на вызов не откликнулся.