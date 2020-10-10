Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц сравнил Премьер-Лигу и Бундеслигу по стилю футбола.

После своего перехода из "Байера" Хаверц успел сыграть пять матчей за "Челси", отметившись хет-триком против "Барнсли" в Кубке Лиги (6:0) и результативной передачей в поединке Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем" (3:3).



21-летний немец положительно оценивает старт своей английской карьеры, но признает, что в Премьер-Лиге гораздо более высокие требования к физической готовности.



"Мне пришлось сложно. Особенно потому, что Премьер-Лига — это совершенно другая лига. Здесь играют в более высоком темпе, и я заметил это по первым матчам".



"В последнее время я играю довольно неплохо, но, думаю, я все еще способен на гораздо большее. Я хочу достичь этого в ближайшие недели и месяцы".



"Хет-трик пошел мне на пользу. Я начинал довольно сложно, потому что тренировался с командой только пять-шесть дней, а затем сразу сыграл свой первый матч. Я сделал большой шаг, покинув свою семью и знакомую обстановку. Конечно, требуется время, чтобы освоиться".



"В чем главная разница с Бундеслигой? Здесь, конечно, гораздо выше интенсивность дуэлей и рывков. Это совершенно другая лига, и матчи здесь очень изнурительные".



"Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне показалось, что здесь нет средних или плохих игроков — каждый соответствует очень высокому уровню", — сообщил Хаверц официальному веб-сайту "Челси".