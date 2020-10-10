Хаверц сравнил Премьер-Лигу и Бундеслигу
Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц сравнил Премьер-Лигу и Бундеслигу по стилю футбола.
После своего перехода из "Байера" Хаверц успел сыграть пять матчей за "Челси", отметившись хет-триком против "Барнсли" в Кубке Лиги (6:0) и результативной передачей в поединке Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем" (3:3).
21-летний немец положительно оценивает старт своей английской карьеры, но признает, что в Премьер-Лиге гораздо более высокие требования к физической готовности.
"Мне пришлось сложно. Особенно потому, что Премьер-Лига — это совершенно другая лига. Здесь играют в более высоком темпе, и я заметил это по первым матчам".
"В последнее время я играю довольно неплохо, но, думаю, я все еще способен на гораздо большее. Я хочу достичь этого в ближайшие недели и месяцы".
"Хет-трик пошел мне на пользу. Я начинал довольно сложно, потому что тренировался с командой только пять-шесть дней, а затем сразу сыграл свой первый матч. Я сделал большой шаг, покинув свою семью и знакомую обстановку. Конечно, требуется время, чтобы освоиться".
"В чем главная разница с Бундеслигой? Здесь, конечно, гораздо выше интенсивность дуэлей и рывков. Это совершенно другая лига, и матчи здесь очень изнурительные".
"Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне показалось, что здесь нет средних или плохих игроков — каждый соответствует очень высокому уровню", — сообщил Хаверц официальному веб-сайту "Челси".
10.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
Физическая борьба и темп в АПЛ конечно, мама не горюй. Когда была замена в первом матче, у него так ноги косились, казалось до бровки не дойдет.
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Абрамович купил Хаверца несмотря на высокую цену потому, что тот еврей. Но Кай не заиграет так как от него ожидали. Слишком медлительный, сравню его с Озилом. Да и техника не очень, короче Членский клуб купил кота в мешке
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он увидел как чемпион сосет 7-2 аутсайдеру и как самый богатый клуб сосет 6-1 и подумал куда я нах попал)))
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После 7-2 у него и других новичков открылись глаза, оно и на пользу. На каждый матч будут выходить как на матч против Баварии
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Топарик жуткий.Новый Бергкамп!!!
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