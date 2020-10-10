Хаверц сравнил Премьер-Лигу и Бундеслигу

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц сравнил Премьер-Лигу и Бундеслигу по стилю футбола.

После своего перехода из "Байера" Хаверц успел сыграть пять матчей за "Челси", отметившись хет-триком против "Барнсли" в Кубке Лиги (6:0) и результативной передачей в поединке Премьер-Лиги с "Вест Бромвичем" (3:3).

21-летний немец положительно оценивает старт своей английской карьеры, но признает, что в Премьер-Лиге гораздо более высокие требования к физической готовности.

"Мне пришлось сложно. Особенно потому, что Премьер-Лига — это совершенно другая лига. Здесь играют в более высоком темпе, и я заметил это по первым матчам".

"В последнее время я играю довольно неплохо, но, думаю, я все еще способен на гораздо большее. Я хочу достичь этого в ближайшие недели и месяцы".

"Хет-трик пошел мне на пользу. Я начинал довольно сложно, потому что тренировался с командой только пять-шесть дней, а затем сразу сыграл свой первый матч. Я сделал большой шаг, покинув свою семью и знакомую обстановку. Конечно, требуется время, чтобы освоиться".

"В чем главная разница с Бундеслигой? Здесь, конечно, гораздо выше интенсивность дуэлей и рывков. Это совершенно другая лига, и матчи здесь очень изнурительные".

"Бундеслига не хуже, но я заметил различия. Мне показалось, что здесь нет средних или плохих игроков — каждый соответствует очень высокому уровню", — сообщил Хаверц официальному веб-сайту "Челси".


Метки Бундеслига, Премьер-Лига, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 16:00

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  1. andrew10 10.10.2020 23:06 # andrew10
    Физическая борьба и темп в АПЛ конечно, мама не горюй. Когда была замена в первом матче, у него так ноги косились, казалось до бровки не дойдет.

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  2. mansoor 10.10.2020 20:29 # mansoor
    Абрамович купил Хаверца несмотря на высокую цену потому, что тот еврей. Но Кай не заиграет так как от него ожидали. Слишком медлительный, сравню его с Озилом. Да и техника не очень, короче Членский клуб купил кота в мешке

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  3. ataman 10.10.2020 19:22 # ataman
    он увидел как чемпион сосет 7-2 аутсайдеру и как самый богатый клуб сосет 6-1 и подумал куда я нах попал)))

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  4. yamateh 10.10.2020 18:46 # yamateh
    После 7-2 у него и других новичков открылись глаза, оно и на пользу. На каждый матч будут выходить как на матч против Баварии

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  5. jirrort 10.10.2020 16:02 # jirrort
    Топарик жуткий.Новый Бергкамп!!!

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