Менди пропустит не более двух недель
Травма Эдуара Менди оказалось не такой серьезной, как предполагалось изначально, и голкипер "Челси" сможет вернуться в строй в течение двух недель.
Успев сыграть два матча за свой новый клуб, Менди уехал в сборную Сенегала, где в преддверии товарищеского матча против Марокко получил повреждение на тренировке.
Эдуар почувствовал боль в правом бедре и немедленно завершил занятие. Затем 28-летний голкипер посетил местный госпиталь и сразу же улетел в расположение своего клуба.
По информации The Athletic, в качестве предварительного диагноза медики "Челси" определили растяжение задней поверхности бедра, однако эта травма носит незначительный характер.
Таким образом, Менди может вернуться к матчу первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" 20 октября.
10.10.2020 15:00
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Ой, ну збс. А то от любого удара в створ Кепы аж сердце шарахает)
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поставить нигера на раму, это только пенсопитеки могут догадаться))
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Обоссал зеропуков и прочую шваль
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колбасникам в ротики пись пись, закрывайте ротики унитазики)))
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А сколько пропустит Челси за две недели?
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Очередное стекло, ничего удивительного, трансферная политика этих лошков, покупать стекло за овер дорого.
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