Менди пропустит не более двух недель

Эдуар Менди Травма Эдуара Менди оказалось не такой серьезной, как предполагалось изначально, и голкипер "Челси" сможет вернуться в строй в течение двух недель.

Успев сыграть два матча за свой новый клуб, Менди уехал в сборную Сенегала, где в преддверии товарищеского матча против Марокко получил повреждение на тренировке.

Эдуар почувствовал боль в правом бедре и немедленно завершил занятие. Затем 28-летний голкипер посетил местный госпиталь и сразу же улетел в расположение своего клуба.

По информации The Athletic, в качестве предварительного диагноза медики "Челси" определили растяжение задней поверхности бедра, однако эта травма носит незначительный характер.

Таким образом, Менди может вернуться к матчу первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" 20 октября.


Метки Менди, сборная Сенегала, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 15:00

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  1. andrew10 10.10.2020 19:26 # andrew10
    Ой, ну збс. А то от любого удара в створ Кепы аж сердце шарахает)

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  2. scauzer11 10.10.2020 16:47 # scauzer11
    поставить нигера на раму, это только пенсопитеки могут догадаться))

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  3. jirrort 10.10.2020 16:03 # jirrort
    Обоссал зеропуков и прочую шваль

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  4. bezviz 10.10.2020 15:06 # bezviz
    колбасникам в ротики пись пись, закрывайте ротики унитазики)))

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  5. muaxaxaxa 10.10.2020 15:03 # muaxaxaxa
    А сколько пропустит Челси за две недели?

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  6. mikkiynwa 10.10.2020 15:03 # mikkiynwa
    Очередное стекло, ничего удивительного, трансферная политика этих лошков, покупать стекло за овер дорого.

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