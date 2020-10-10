Лаллана: "Клопп сказал брать своего агента и искать другой клуб"

Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана вспомнил о разговоре с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, после которого он решился покинуть мерсисайдский клуб.

Проведя шесть сезонов на "Энфилде", минувшим летом Лаллана на правах свободного агента перебрался в "Брайтон".



По словам 32-летнего англичанина, определяющим моментом для него стала беседа с Клоппом прошлой осенью, когда Юрген прямо посоветовал Адаму уйти из "Ливерпуля".



"Чтобы вы могли себе немного представить, скажу, что в октябре прошлого года я поговорил с Юргеном. Мы просто сели и открыто побеседовали".



"У нас отличные отношения, и я просто сказал: "Что ждет меня в следующем году?" Я знал, что мой контракт истекает, и знал, что не играю регулярно".



"И хотя я оставался авторитетом в раздевалке, мне хотелось немного честности. Тогда, в октябре, он фактически сказал мне: "Бери своего агента и начинай искать другой клуб".



"Это не означало, что я не в его планах или он не будет использовать меня. Четыре дня спустя он выпустил меня на "Олд Траффорд", и я сравнял счет. Думаю, это показывает, что из себя представляет Юрген. Он очень честен".



"Он сказал мне, что я заслуживаю играть больше. Он не мог мне этого предложить, поэтому с того момента — с благословения "Ливерпуля" — мой агент принялся разговаривать с другими клубами насчет следующего сезона. То есть теперь этого сезона", — сообщил Лаллана BBC Radio 5 Live.