"Сити" сможет позволить себе Месси следующим летом

Лионель Месси Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада заверил, что его клуб обладает необходимыми ресурсами для приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом.

"Сити" был близок к приобретению Месси еще в это трансферное окно — пока Лионель не передумал ссориться с близкой его сердцу "Барселоной".

Но в конце этого сезона Месси станет свободным агентом, и "горожане" будут готовы этим воспользоваться, если 33-летний аргентинец не откажется от идеи снова поработать с Хосепом Гвардиолой.

"Он лучший игрок в мире, он лучший игрок своего поколения. Думаю, каждый клуб в мире хотел бы изучить возможность приглашения его в свою команду".

"Он, наверное, стал бы исключением относительно тех потенциальных инвестиций, которые мы собираемся совершить, но мы планируем, исходя из имеющегося подбора игроков и с учетом имеющихся в данный момент возможностей".

"У нас должен быть план действий по каждой позиции, потому что много всего может произойти, но в то же время, думаю, у нас есть финансовая мощью и системная возможность совершить инвестиции, когда это требуется", — сообщил Беррада Manchester Evening News.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 13:00

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  1. lovrentiy 10.10.2020 14:43 # lovrentiy
    Вобщем как раз, когда идти на пенсию.

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  2. shearer1 10.10.2020 14:16 # shearer1
    Ньюкасл купит

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  3. mcferson 10.10.2020 14:12 # mcferson
    Ой да идите нaxуй, Месси никогда никуда не уйдет из Барселоны

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  4. mancityman 10.10.2020 13:49 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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