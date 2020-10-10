"Сити" сможет позволить себе Месси следующим летом

Операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада заверил, что его клуб обладает необходимыми ресурсами для приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси следующим летом.

"Сити" был близок к приобретению Месси еще в это трансферное окно — пока Лионель не передумал ссориться с близкой его сердцу "Барселоной".



Но в конце этого сезона Месси станет свободным агентом, и "горожане" будут готовы этим воспользоваться, если 33-летний аргентинец не откажется от идеи снова поработать с Хосепом Гвардиолой.



"Он лучший игрок в мире, он лучший игрок своего поколения. Думаю, каждый клуб в мире хотел бы изучить возможность приглашения его в свою команду".



"Он, наверное, стал бы исключением относительно тех потенциальных инвестиций, которые мы собираемся совершить, но мы планируем, исходя из имеющегося подбора игроков и с учетом имеющихся в данный момент возможностей".



"У нас должен быть план действий по каждой позиции, потому что много всего может произойти, но в то же время, думаю, у нас есть финансовая мощью и системная возможность совершить инвестиции, когда это требуется", — сообщил Беррада Manchester Evening News.