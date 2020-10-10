Озил не покинет "Арсенал" раньше времени

Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил исключает досрочное прекращение своего контракта.

На днях в прессе появилась информация, что "Арсенал", не сумев избавиться от Озила во время трансферного окна, собирается пригласить Месута к столу переговоров, чтобы обсудить прекращение сотрудничества к январю.

Однако ESPN стало известно, что пока таких переговоров не велось, и 31-летний немец не будет рассматривать досрочный уход из клуб, с которым у него есть контракт до конца июня 2021.

Несмотря на то, что Озил не был заявлен "канонирами" на Лигу Европы и не сыграл ни минуты с марта, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Месут готов сражаться за место в команде Микеля Артеты.

Добавим, до 20 октября "Арсенал" должен определиться со своей заявкой на Премьер-Лигу. Пока неясно, попадет ли в нее экс-игрок "Реала".


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 12:00

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  1. butch 10.10.2020 14:53 # butch
    Молодца

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  2. zairon 10.10.2020 13:56 # zairon
    Браво Мезут. Лучший.

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  3. chelsea88 10.10.2020 12:48 # chelsea88
    Всё правильно. Калониры должны страдать!

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