Озил не покинет "Арсенал" раньше времени

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил исключает досрочное прекращение своего контракта.

На днях в прессе появилась информация, что "Арсенал", не сумев избавиться от Озила во время трансферного окна, собирается пригласить Месута к столу переговоров, чтобы обсудить прекращение сотрудничества к январю.



Однако ESPN стало известно, что пока таких переговоров не велось, и 31-летний немец не будет рассматривать досрочный уход из клуб, с которым у него есть контракт до конца июня 2021.



Несмотря на то, что Озил не был заявлен "канонирами" на Лигу Европы и не сыграл ни минуты с марта, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Месут готов сражаться за место в команде Микеля Артеты.



Добавим, до 20 октября "Арсенал" должен определиться со своей заявкой на Премьер-Лигу. Пока неясно, попадет ли в нее экс-игрок "Реала".